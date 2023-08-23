Altın fiyatlarında yükseliş

Altın fiyatları, ABD'den gelen verilerin ardından ons tarafında günlük yükselişini yüzde 1'e taşıdı.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatı, ekonomik aktiviteye ilişkin beklentilerin zayıflaması ve güvenli liman talebinin artmasıyla yükseldi.

Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 primle 1.659 liradan tamamlamıştı. Bugüne yükselişle başlayan ons altın akşam saatlerine doğru ABD’de ekonomik aktiviteye yönelik beklentilerin azalmasından ve faiz beklentilerinin düşmesinden destek buldu.

ALTINDA SON DURUM

ABD'de Satın alma yöneticilerinin geleceğe ilişkin beklentilerini hesaplayan (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verileri beklentilerin altında kaldı. S&P Global İmalat PMI ağustosta 49 seviyesinden 47’ye geriledi. Beklenti PMI'ın 49 seviyesinde sabit kalması yönündeydi. S&P Global Hizmet PMI ise ağustosta 52,3'ten 51’e geriledi. Beklenti Hizmet PMI’ın 52,2'de seyretmesi yönündeydi.

Bu gelişmeye paralel olarak saat 17.00 itibariyle altının ons fiyatı günlük yükselişini yüzde 1’e taşıdı. Ons altın 0,3 üzerinde 1916 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda gram altın 1677 TL seviyesinden, çeyrek altın 2841 TL’den, Cumhuriyet altını 11 660 TL’den satıldı.

POWELL BEKLENİYOR

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapacağına ilişkin tahminlerin yüzde 40 seviyesini aşmıştı.

Piyasalar ayrıca cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşmaya odaklandı. Powell’ın şahin mesajlar vermesi halinde doların değerinin artabileceği, buna paralel olarak altının ise baskılanabileceği öngörülüyor.