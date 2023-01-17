Arçelik, Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerini satın alıyor

ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirpool, Avrupa faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu Arçelik'in hakim ortaklığındaki şirkete devredecek. Ayrıca, Whirlpool'un Ortadoğu ve Afrika faaliyetlerinin de satın alınması için prensipte anlaşmaya varıldı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın başlıca beyaz eşya üreticilerinden ABD’li Whirlpool, yeni Avrupa faaliyetlerinin neredeyse tamamını Arçelik’in hakim ortak olduğu yeni bir şirkete devretmek için anlaşma sağladı.

Arçelik ve yüzde 100 bağlı ortaklığı Ardutch B.V. ile Whirlpool Cooperation ve sahibi olduğu Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında imzalanan anlaşmaya göre, her iki şirketin Avrupa'da faaliyet gösteren tüm bağlı ortaklıklarının payları Hollanda'da kurulu yeni şirketin altında toplanacak.

Arçelik iştiraki Ardutch, yeni şirkette yüzde 75 oran ile çoğunluk hissesine sahip olacak. Nihai ortaklık oranı, sözleşmede belirlenen esaslara göre işleme konu şirketler için hesaplanacak 2022 yılsonu FAVÖK ve net sabit kıymet değeri gibi finansal bilgiler ile işleme konu şirketlerin kapanış tarihli finansal tablolarındaki net borçluluk ve net işletme sermayesi dikkate alınarak belirlenecek.

FARKLI ÜLKELERDE 16 ÜRETİM TESİSİNİ KAPSIYOR

Bu yeni şirkete, Whirlpool'un İtalya, Polonya, Slovakya ve İngiltere'de bulunan 9 lokasyonundaki 14 üretim tesisiyle 38 iştirakinin yanı sıra Arçelik'in 25 Avrupa iştiraki ve Romanya'daki 2 üretim tesisi de devredilecek.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 20 bin çalışanı ve 24 milyon adet yıllık üretim kapasitesini bir araya getirecek yeni şirketin devraldığı toplam konsolide ciro, iki şirketin 2021 yılı finansal bilgilerine göre yaklaşık 6 milyar Euro'yu buluyor.

Arçelik tarafından yapılan açıklamaya göre işlemlerin yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Açıklamanın ardından Arçelik hisseleri yüzde 6,7 primle 111,5 liradan işlem gördü. 40 YIL MARKA KULLANIM HAKKI Yeni şirket, Arçelik’in çeşitli markaları ile tüketicilere geniş seçenekler sunan markalı ev aletlerinin (buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge vb.) üretimini, satışını ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek. Arçelik'in Avrupa'da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait olan Grundig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel ve Leisure markaları ile Whirlpool'a ait olan Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg ve Bauknecht markaları yeni kurulacak şirketin tasarrufuna geçecek. Bu yeni şirket, Arçelik'e ait olan Beko, Blomberg ve Altus markaları ile Whirlpool markasının bölgesel kullanım hakkına 40 yıl süre ile sahip olacak. İki şirket ayrıca, Whirlpool’un Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'ta kurulu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (“MENA”) pazarında faaliyette bulunan iki iştirakinin tüm hisselerinin kapanış finansal tabloları üzerinden belirlenecek net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltmesine tabi olmak üzere 20 milyon Euro nakit bedel karşılığında Ardutch tarafından satın alınmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesinin altı hafta içerisinde imzalanmasında mutabık kaldı. ‘REKABET GÜCÜ ARTACAK’ Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu şu ifadeleri kullandı; “Arçelik, Whirlpool'un Avrupa'daki şirketlerinin dahil olacağı bu yeni ortaklıkla hedeflerini çok daha ileriye taşıyor. Koç Topluluğu ve Arçelik'in rekabet gücünü artıracak bu yeni gelişmenin hem ülkemiz hem de paydaşlarımız için çok büyük değer yaratacağına inanıyoruz”

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