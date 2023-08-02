Atlanta Fed Başkanı Bostic: Eylülde faiz artışına ihtiyaç duyulmayabilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, politika yapıcıları enflasyonun gerilemeye devam etmesi nedeniyle para politikasını aşırı sıkılaştırmamaya ve temkinli olmaya çağırdı.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelecekteki faiz artışı olasılığına ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun gerilemeye devam etmesi nedeniyle Fed’i para politikasını aşırı sıkılaştırmamaya ve temkinli olmaya çağırdı.

Dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Bostic, şu anki görünümle en erken 2024’ün ikinci yarısına kadar faiz indirimi yapılmayacağını düşündüğünü söyledi.

‘EYLÜLDE FAİZ ARTIŞINA İHTİYAÇ DUYULMAZ’

Bostic, “Savaşta önemli ilerleme kaydedildi. Enflasyon geçen yıl gördüğümüz yüksek seviyelerinden oldukça uzakta. Ve son rakamlar, devam eden düşüşler görebileceğimizi düşündürüyor” dedi.

Faiz kararı için bu yıl oy hakkı olmayan Bostic, eylülde yapılacak bir sonraki toplantıda faiz artışına ihtiyaç duyulmasını beklemediğini söyledi. Bostic, eğer oy hakkı olsaydı muhtemelen geçen haftaki faiz artırımını ‘gönülsüzce’ destekleyeceğini belirtti.

EK VERİLER İZLENECEK

Bostic, temel görünümünün değişmediğini, ancak Fed’in eylüle kadar çok sayıda ek veri alacağını ve verilerin beklentilerinin aksine gelmesi durumunda görüşünü değiştirebileceğini söyledi.

Fed, 25-26 Temmuz’daki toplantısında gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,5 aralığına getirerek 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmişti.