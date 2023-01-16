BDDK’dan bankaların kâr dağıtımı yapma taleplerine yanıt

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalardan gelen kâr dağıtım talepleri üzerine çalıştıklarını ve kararın büyük olasılıkla banka genel kurullarına yetişebileceğini söyledi.

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Enflasyonun yıl içinde yüzde 85’leri aştığı 2022’de enflasyona endeksli tahvillerin katkısıyla rekor kârlar açıklayan Türk bankaları, BDDK’ya bu yıl kâr dağıtımı yapmak istediklerini iletti, kurum ise bu isteği değerlendiriyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalardan gelen kâr dağıtım talepleri üzerine çalıştıklarını ve kararın büyük olasılıkla banka genel kurullarına yetişebileceğini söyledi.

‘BELİRLİ BİR ORANDA OLABİLECEK’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri toplantısında Reuters’ın sorusu üzerine Akben, kâr dağıtımının bankaların rasyolarına göre belirli bir oranda olabileceğini söyledi.

Bankacılık sektörü Ocak-Kasım döneminde, enflasyona endeksli tahvil getirilerinin de katkısıyla, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 417 artışla 389 milyar TL net kâr elde etti. (REUTERS)

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