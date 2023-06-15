Bitcoin Fed sonrası geriledi

Kripto varlıklar, dün Fed'in faizleri artırmamasına rağmen yıl içinde birden fazla artış yapacağına ilişkin sinyaller vermesi nedeniyle geriledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17 aydır ilk defa faizleri sabit tutmasına rağmen yeni faiz artırımlarına açık kapı bırakmasının ardından kripto piyasası Bitcoin öncülüğünde geriledi.

Politika faizini yüzde 5 – yüzde 5,25 aralığında sabit tutan Fed, ekonomide tahminlerden güçlü gerçekleşen performans ve enflasyondaki yavaş düşüş nedeniyle faizleri yıl sonuna kadar yarım puan daha artırabileceğinin sinyalini verdi.

FED’DEN ŞAHİN ÇIKIŞ

Fed Başkanı Jerome Powell kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Bu sene birkaç faiz artırımı daha yapmak uygun olabilir” dedi ve temmuz ayı için bir karar almadıklarını belirtti.

Yetkililerin tahminlerin medyanına göre yıl sonuna kadar 25 baz puan büyüklüğünde iki faiz artırımı daha yapılacağını öngörmesi piyasaları şaşırtırken, kısa dönemli ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi ve 2023’te faizlerde indirim yapılacağı tahminleri sona erdi.

KRİPTOYU ETKİLEDİ

Faiz artışlarının süreceği beklentisi doları güçlendirirken riskli varlıklar olarak görülen kripto varlıkların değerinin düşmesine neden oldu. Öte yandan ABD’de düzenleyici kurumaların kripto borsalarına açtığı davalar da piyasayı baskılamayı sürdürdü.

CoinMarketCap verilerine göre, toplam kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 2,76 düşüşle 1,02 trilyon dolara, günlük kripto ticaret hacmi ise yüzde 5,37 düşüşle 31,89 milyar dolara geriledi.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin sabah saat 9.00’da 25 bin dolar seviyesinden işlem gördü. Lider kripto varlık son 24 saatte değer kaybı yüzde 3,5 oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto varlık olan Ethereum günlük yüzde 5,5’lik değer kaybı ile 1,645 dolara geriledi. Cardano yüzde 5,4’lük düşüşle 0,2590 dolara, Solana ise yüzde 1,5 düşüşle 14,84 dolara geriledi