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Borsa İstanbul’dan deprem kararı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, deprem bölgesinde bulunan şirketlerin işlemlerinin durdurulduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:41 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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Borsa İstanbul’dan deprem kararı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 7,4 büyüklüğünde depremin ardından Borsa İstanbul’dan açıklama geldi.

Açıklamada 6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesinde bulunan aşağıda belirtilen ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP’ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.

Şirketlerin isimleri şöyle:

SASA Polyester Sanayi (SASA.E) (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri (BOSSA.E)
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret (BLCYT.E)
Sanko Pazarlama İthalat İhracat (SANKO.E)
Hatay Tekstil İşletmeleri (HATEK.E)
İskenderun Demir Çelik (ISDMR.E)
Arsan Tekstil ve Sanayi (ARSAN.E)
Rubenis Tekstil (RUBNS.E)

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