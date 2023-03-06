Borsada altılı masa yükselişi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bugün yükseliş yüzde 3'ü aştı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 8'e yaklaştı. Uzmanlar, Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar geleceğine dair haberle birlikte Millet İttifakı'nda sağlanan uzlaşmanın yükselişte etkili olduğuna işaret etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Siyasetteki sürpriz gelişmeler Borsa İstanbul’u da etkilemeye devam ediyor.

İyi Parti lideri Meral Akşener’in 3 Mart Cuma günü yaptığı açıklama sonrasında sert kayıplar yaşayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bugün altılı masada uzlaşma hamleleriyle yükseldi.

Suudi Arabistan’ın Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat transferi yapacağına dair anlaşma olduğuna dair haberle birlikte Millet İttifakı’ndaki uzlaşma da borsada yükselişi artırdı.

Saat 15.53 itibarıyla Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 3,2 oranında artıda bulunuyor. Bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 7,5 seviyesinde bulunuyor.

Ata Portföy Yönetim Genel Müdürü Mehmet Gerz, Suudi Arabistan’dan 5 milyar dolar geleceğine dair haberle birlikte siyasi gelişmelerin bugün borsadaki yükselişte etkili olduğunu, siyasi gelişmelerin etkisinin daha yüksek olduğunu belirtti.

3 Mart’ta Akşener’in açıklaması sonrasında borsadaki kayıpların Türkiye Varlık Fonu’nun yüklü alımlarıyla geri döndürüldüğünü, düşüşlerin Varlık Fonu alımlarıyla engelleneceği algısının da alımları desteklediğini belirten Gerz, muhalefetin kazanması ihtimalinin artmasının da borsayı pozitif etkilediğini dile getirdi.

Hükümetin taşıma suyuyla borsayı yükseltmeye çalıştığını ancak bunun sürdürülemez olduğunu belirten Gerz, mevcut ekonomi politikalarının değişmesi durumunda yabancıların geri dönüşüyle borsada daha güçlü bir yükselişin olabileceği beklentilerinin bulunduğunu söyledi.

Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ise borsada bugünkü yükselişte Suudi Arabistan haberinin daha etkili olmuş olabileceğine işaret etti.

İlginizi Çekebilir Suudi Arabistan'tan TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat