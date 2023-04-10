Çin’de, yolsuzlukla mücadele finans sektörünü sarstı

Çin Başkan Jinping'in başlattığı yolsuzluk soruşturmalarıyla gündemde olmaya devam ederken, uzmanlar finansal güvenliğin tehlikeye girmesinden endişe ediyor.

Sozcu.com.tr

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Başkan Xi Jinping’in daha geniş ekonomiye hizmet etmekte başarısız olduğunu düşündüğü Çin’in finans sektörüne odaklanmasıyla, sektör bir dizi yeni yolsuzluk soruşturmasından ve girişim fonlarının sürpriz denetimlerinde yaşanan artışla sersemliyor.

Pekin’in disiplin teftişinden sorumlu Merkezi Disiplin Komisyonu’nun (CCDI) “zevk düşkünlüğü” ve “lüks yaşam tarzları”na karşı yaptığı uyarıyla birlikte, eski üst düzey yetkililer soruşturma altına alınırken bankalar yönetici maaşlarında ve ikramiyelerinde de derin kesintiler yapıyor.

Şubat ayından bu yana, CCDI sektördeki görevi kötüye kullanmalarla kararlı bir şekilde mücadele etmek ve yöneticilerin finansal seçkinler olma yolundaki yanlış arayışlarını ortadan kaldırmak için yeni bir hamle başlattığından bu yana çok sayıda yönetici soruşturuldu veya cezalandırıldı.

En sosyal olay ise ülkenin en büyük bankalarından biri olan Bank of China’nın eski başkanı Liu Liange'nin mart ayı sonunda soruşturma altına alınması oldu.

VERGİLER ARTTI MAAŞLARDA KESİNTİ OLDU

CCDI özel teftişleri, Şanghay Altın Borsası gibi diğer kurumları da kapsayacak şekilde genişlerken, Pekin’deki risk sermayesi yatırımcıları, sektör üzerindeki baskı arttıkça ek vergi denetimlerinden etkilendiklerini söylüyor.

Financial Times’ın yaptığı 20'den fazla finansal aracı kurum analizine göre kurumların yaklaşık dörtte üçü geçen yıl yönetim maaşlarında kesintiye gitti.

Financial Times'a konuşan iki bankacı ise en iyi yatırım bankalarından biri olan CICC'nin 2022’de maaşları yüzde 10’dan fazla düşürdüğünü, ikramiyelerin yüzde 40’a kadar düşmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Finansal düzenleyiciler de son reformlarda belirtilen düşüşün ardından maaşlarının düştüğünü görmeye hazırlanıyorlar.

İSTİKRARA ZARAR VERME RİSKİ

Yıllardır finans sektörünün “reel ekonomiye” daha iyi hizmet etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Xi, Ekim ayında partisinin yapısal reformu derinleştireceğini ve “her türlü mali faaliyeti düzenleme altına alacağını” taahhüt etti.

California San Diego Üniversitesi’nde Çin ekonomi politiği profesörü olan Victor Shih, Xi’nin “finans sektörüne karşı köklü bir güvensizlik” beslediğini ve son kampanyanın yeni Çin liderliğini yansıttığını söyledi.

Hong Kong Üniversitesi’nde Çin yolsuzluğu uzmanı Zhu Jiangnan, liderliğin finans sektörü yolsuzluğunun istikrara zarar verme riskinde gerçekten ciddi bir sorun gördüğünü söyledi.

Jiangnan, “Çok farklı biçimler alan ve farklı düzeydeki kadroların yanı sıra farklı türde finansal kurumları içeren bu sektördeki yolsuzluğun ülkenin finansal güvenliğini tehlikeye atabileceğinden endişe duyuyoruz” dedi.