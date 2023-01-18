Coinbase, Japonya’dan çıkıyor
Geçen hafta 950 kişiyi işten çıkartacağını duyuran kripto para alım satım platformu Coinbase, Japonya'da faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. Japon müşteriler 16 Şubat'a kadar kripto varlıklarını ve mevduatlarını çekebilecek.
Kripto para alım satım platformu Coinbase Global, piyasa koşullarındaki oynaklık nedeniyle Japonya’da faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.
Şirket blog yazısıyla yaptığı açıklamada Coinbase’nin Japonya’daki müşterilerinin 16 Şubat’a kadar kripto varlıklarını ve mevduatlarını çekebileceklerini belirtti.
Coinbase geçen hafta yeniden yapılandırma planı kapsamında yaklaşık 950 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.
Kripto para piyasasındaki sorunlar bu yıl da sürerken mevduatlardaki düşüş, işten çıkarmalar ve yasal sorunlar devam etti. (REUTERS)