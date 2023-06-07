Dolar güne sert artışla başladı

Dolar kurunda seçim sonrası hızlanan artış bu sabah günlük yüzde 4'ü aştı. Dün günü 21,50 seviyesinden kapatan dolar/TL bu sabah 22,52'yi gördü.

Sozcu.com.tr

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Seçim sonrası yükselişe geçen dolar/TL’de bu sabah artış hızlandı.

Dün günü 21,50 seviyesinden kapatan dolar/TL bu sabah 22,52 seviyesini gördü. Kurda günlük yükseliş yüzde 4’ü aştı.

Dün günü 23 seviyesinden kapatan Euro/TL’de de bu sabah 24,33 seviyesi görüldü.

Dolar/TL kamu kontrollü bir yapı ile seçim öncesindeki dar banttaki yatay seyrinden uzaklaşırken, seçimlerin ardından TL dolar karşısında günlük yüzde 1 ya da üzerinde değer kaybı yaşamaya başlamıştı. Bu sabah ise kayıp oranı çok daha yüksek oldu.

Seçimlerin ardından göreve gelen kabine, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanmış, toplantı sonrasındaki konuşmasında Erdoğan “Enflasyon ve hayat pahalılığını milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız” demişti

Reuters’a konuşan bankacılar, dolar/TL’deki kademeli yükselişin bir süre daha devam etmesinin ‘daha sağlıklı piyasa koşulları’na işaret edeceğini belirtirken, benzer şekilde TL cinsi tahvil getirilerinin de normalleşme sinyalleri ile yükseldiğini söylemişlerdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önceki gün yaptığı ilk açıklamasında, cari açığı sorun olmaktan çıkaracak bir yapı ile çalışacaklarını ve enflasyonla mücadeleye özel öncelik vereceklerini söylemişti.

Şimşek Pazar günü göreve geldikten sonraki ilk açıklamasında “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmadığını” söylemişti.

Piyasalar bu açıklamaları ekonomi politikalarında sürdürülemez olarak eleştirilen bir yapıdan normalleşmeye geçişin ilk sinyalleri olarak yorumlandı. Şimdi ise piyasalar Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere bankacılık ve sermaye piyasaları düzenleme kurumları, Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankaları yönetimlerindeki değişiklikleri beklemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TCMB başkanlığına ataması beklenen Gaye Erkan Mehmet Şimşek ile önceki gün bir görüşme gerçekleştirdi.

Piyasalar atamalar ardından ise uygulanacak politikaların detaylarını izleyecek. Bu kapsamda Şimşek’in çalışmaya başladıklarını söylediği orta vadeli programı öne çıkması beklenen metinler arasında yer alacak.

ABD bankası JP Morgan tarafından önceki gün yayımlanan notta TCMB’nin 22 Haziran’daki para politikası toplantısında veya “belki daha da erken bir tarihte” politika faizini yüzde 25’e yükseltebileceği belirtildi.

TL’deki değer kaybına rağmen kamunun yön belirleyici olmadığı CDS’te ve eurobond getirilerinde belirgin düşüşler görülüyor. Seçimler döneminde 700 baz puana yaklaşan Türkiye’nin kredi iflas takası primi (CDS) önceki gün 500 baz puanın altına geriledi.

Hükümetin, 2021 Eylül’de başlayan keskin faiz indirimleriyle fiiliyata geçen düşük faiz, yatırım odaklı kredi ve cari fazla politikası, cari fazlaya yol açmadığı gibi enflasyonu 24 yılın zirvesine çıkardı, alım gücünün ve döviz rezervlerinin keskin bir şekilde düşmesine sebep oldu. Bankacılar TCMB öncü verilerinden seçimler döneminde sert gerileyen net ve brüt rezervlerin geçen hafta yükseldiği hesaplıyor.

Erdoğan’ın alışılagelmiş ekonomi politikalarına daha önce de yöneldiği ancak hızlı bir şekilde karar değiştirdiğine dikkat çeken analistler bu kapsamda Şimşek’e ne kadar bağımsızlık tanınacağına ve görevde kalacağı sürenin de önemine vurgu yapıyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Normalleşme sinyalleri oldukça kuvvetli atamalar ardından icraatler başlayacak. Eski sistemden farklı olarak normalleşme ile birlikte yabancı yatırımcının önemi artacak. Bu yatırımcılar, Türkiye’nin tekrar yatırım yapılabilir bir ülke konumuna geldiği ve bu konumunu koruyacağı garantisi isteyecek” dedi.

Bankacılar dolar/TL’nin mevcut politikada daha fazla rezerv kaybı yaşanmaması için daha da yükselmesi gerektiğini ancak son değer kayıpları ile birlikte daha makul seviyelerin de yaklaşmış olabileceğini belirtiyorlar.

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