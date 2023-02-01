Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 1 Şubat 2023

Dolar 1 Şubat 2023 Çarşamba günü 18.81 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda yükselişler sınırlı kalırken 18,80 TL’de kalıcılık devam ediyor, kur dar bantta fiyatlanıyor. Dolar dünkü işlemlerde 18,7490-18,8565 bandında hareket etti.

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Dolar dün açıklanan ve işgücü maliyetleri kaynaklı baskıların hafiflediğini gösteren veriyi takiben gerilemesinin ardından bugün yatay seyrederken, yatırımcılar Fed’in bugün sona erecek politika toplantısında alacağı kararı bekliyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi dün %0.16 gerilemesinin ardından bugün %0.02 düşüşle 102.09 seviyesine geriledi.

Üst üste dördüncü ayda da gerileyen dolar endeksi, yatırımcıların Fed’in faiz artırımlarının sonuna yaklaştığını fiyatlamasıyla 28 Eylül’de gördüğü ve 20 yılın zirvesi olan 114.78 seviyesinden oldukça uzakta seyrediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.81 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.881 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 1 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 1 Şubat 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,80 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.