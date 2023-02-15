Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 15 Şubat 2023
Dolar 15 Şubat 2023 Çarşamba günü 18.84 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 19,30 seviyesini test etmiş olsa da, yeniden geri çekildi.
Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,8500’ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 20,1910’dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 düşüşle 22,8040’tan satılıyor.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 18.84 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.884 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 15 ŞUBAT 2023
Ekonomi uzmanlarının 15 Şubat 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.