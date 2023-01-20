Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 20 Ocak 2023
Dolar 20 Ocak Cuma günü 18.80 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL dünkü TCMB faiz kararı ardından yatay seyrine devam ediyor. Dün, satıcılı işlem görmeye başlayan Dolar kuru gün içi gelen alımlar ile yatay bir kapanış gerçekleştirdi.
Dolar kuru, aşağı yönlü hareketlerinde 21 günlük hareketli ortalamasından destek bulmaya devam ederken, paritenin günlük kapanışlarının da 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde gerçekleşmesi istikrarlı şekilde sürüyor.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 18.80 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.880 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 20 OCAK 2023
Ekonomi uzmanlarının 20 Ocak 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,79 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.