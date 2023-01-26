Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 26 Ocak 2023

Dolar 26 Ocak Perşembe günü 18.81 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay yönde 18,7985 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,79-18,87 oldu. Son 3 haftalık işlemlerde 18,80 seviyelerinde oluşan yatay seyir devam etti.

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Dolar/TL dün 18,79 – 18,87 dar bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda dolar endeksinde (DXY) 102 altında negatif görünüm devam etmesine karşın, yurt içerisinde son dönemde artan yukarı yönlü ataklar dikkat çekmektedir. ABD'de veri akışının sakin seyrettiği gün, yurt içerisinde sektörel güven endeksleri ön plandaydı. Ocakta hizmet sektöründe güven %1,7, perakende ticarette ise %1 düşüş gösterdi. İnşaat sektörü güven endeksi ise %0,6 artış kaydetti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.81 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.881 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 26 OCAK

Ekonomi uzmanlarının 26 Ocak 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,80 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.