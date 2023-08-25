Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün Merkez Bankası'nın 750 baz puanlık sürpriz faiz artışı kararı sonrasında yüzde 7'ye yakın düşüş kaydeden dolar/TL güne yükselişle başladı.

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Dolar/TL 27 üzerinde son bir aydır yatay bir seyir izledikten sonra Merkez Bankası’nın (TCMB) sürpriz 750 baz puan faiz artışı sonrası yaşadığı sert gerileme sonrası yeniden yukarı çıkarak bu sabah 26 civarında güne başladı ve 26,47’yi gördü.

Euro/TL de dün yüzde 7'yi aşan azalışla 27,3705 seviyesine inerek 3 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test etmişti. Bugün ise Euro/TL’de 28,56 seviyesi görüldü.

Kur faiz kararı öncesi işlem gördüğü 27,23 civarından dün önce 25,27’ye kadar geriledi. TL’nin dolar karşısında değer kazancı gün içinde yüzde 7’yi aştıktan sonra yüzde 5 civarında denge buldu. Kur bu sabah güne 26 civarında başladı. Bankacılar sert dalgalanma sonrası kurda düşüşün kalıcı olup olmadığını izlerken yılbaşından bugüne yaşanan değer kaybı da yüzde 32,2’den yüzde 28,3’e geriledi.

Seçim sonrası hem Hazine hem de TCMB’de oluşturulan yeni ekonomi takımının “ortodoks politika” söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için TCMB beklentilerin çok üzerinde bir artışla politika faizini yüzde 17,5’ten yüzde 25’e çekti.

CDS 30 baz puan gerilerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüksek faiz konusunda geçmişten bu yana yaptığı eleştiriler ve karşı duruşu, buna bağlı olarak geçmişte faiz artırımı yapan TCMB başkanlarının görevden alınması, piyasada yeni yönetimin ne kadar rahat olacağı konusunda kuşku yaratıyordu.

Piyasalar kararın ardından da Erdoğan’ın faiz artışını onayladığını duymak istediklerini de söylediler.

TCMB ise sıkılaştırmanın “gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde” güçlendirileceğinin altını çizdi ve faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek kararlarına da devam edeceği vurgusunu da yaptı.

ÜÇ AYDA 1650 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI

TCMB, Gaye Erkan yönetimi altında Haziran ayında faiz artırımlarına başladı. Haziranda 650, temmuzda 250 ve dün 750 baz puan olmak üzere üç toplantıda toplam 1650 baz puan faiz artırıldı.

Yetkililer TCMB’nin adımların zaman ve sırasına dikkat çekerek aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışmasının faiz artışlarının etkisinin tam olarak yansıtabilmek için gerekli olduğuna dikkat çektiler.

JPMorgan ise yıl sonuna kadar her para politikası toplantısında TCMB’nin 250 baz puanlık faiz artırımı yapmasını beklediğini söyledi.

Seçimlerin ardından yaşanan değişim ile birlikte ekonomi yönetimi bugüne kadar 1650 baz puanlık faiz artışının yanında; gerçekçi enflasyon tahminleri, vergi artışları, kredilerle iç talebi soğutma adımları, rezerv artışları, cari açık sınırlayıcı adımlar attı. Son adım ise KKM oldu.

TCMB 125 milyar doları aşan kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirleyerek KKM’nin azaltılmasını amaçlayan ilk adımını PPK öncesinde attı.

KURDA DÜŞÜŞ KALICI OLUR MU?

Sardis Research Danışmanlık kurucusu ve stratejist Evren Kırıkoğlu, dolar/TL'deki düşüşü sozcu.com.tr'ye değerlendirdi.

“TCMB kararı sonrası döviz kurlarındaki düşüş hareketinin çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyorum” diyen Kırıkoğlu, “Yalnızca geçmiş yıllarin maliyet artışlarını bertaraf eden son kur yükselişlerinin (18’den 27’ye) ardından şimdi tabloya yeni eklenen vergi, işçilik ve ikinci tur kur etkiler sebebiyle ihracatçıların rekabetçiliği (eskisi kadar kotu olmasa da) sanıldığı kadar toparlanamamış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

“Döviz bakiyesi olana TL kredi kısıtları yüzünden üretici kesimin ham madde stoklarının çok yükseldiğini ve bu sebeple kur hareketlerine eskisi kadar duyarlı ve talepkar olmadıklarını biliyoruz, ancak yine de bu faktör de kurların kalıcı olarak düşebilmesi için yeterli sebep sunamaz kanaatindeyim” diyen Kırıkoğlu, şöyle devam etti:

“Kaldı ki hem yabanci yatirimcilarin TL’ye giriş yapmak için uygun seviye beklemesi, hem de TCMB’nin rezerve döviz alma ihtiyaci sebebiyle zaten aşaği yönü çok sınırlı görüyorum”.

‘DOLARDA 25'İN ALTINI BEKLEMİYORUM'

Virtus Global Yönetici Ortağı İnanç Sözer, TCMB'nin bugünkü kararla enflasyonla mücadele kararlı olduğunu gösterdiğini, uç risklerin bertaraf edildiğini, bunun yansımasının da kurlarda görüldüğünü söyledi.

TL'de bir miktar iyimserlik sürebilir diyen Sözer, “Dolar/TL'nin 25'in altına düşmesini de hızlı yükselişler olmasını da beklemiyorum” dedi. (REUTER-SÖZCÜ)

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