Emlak getiride borsa ile yarışıyor

Yatırımcılar son 10 ayda en fazla kazancı borsa ve konuttan elde etti. Ocak ayında en fazla getiriyi sunan konut, hazirandan itibaren zirveyi borsaya bıraktı.

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Hülya K. ORUÇOĞLU

Türkiye'de yatırımcılar, bu yıl en fazla borsa ve emlaktan kazandı. 10 ayda finansal yatırım araçlarında zirve sürekli değişti. Ocakta en fazla getiriyi emlak sunarken, borsa haziran ayından bu yana zirveye yerleşti. Gayrimenkul veri analitiği şirketi REIDIN'in verilerine göre finansal yatırım araçları değerlendirildiğinde ocakta borsa yıllık bazda yüzde 161.50 oranında getiri sağladı. Verilerde konut sahipliğinin sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getirisinin ise ülke genelinde yıllık bazda yüzde 170.07 olduğu hesaplandı. Ocakta emlak lider olurken, şubatta Borsa İstanbul zirveye yerleşti. Borsa yıllık bazda yüzde 147.92 oranında getiri sağlarken, emlakta bu oran 141.08'de kaldı. Martta borsa yıllık bazda yüzde 114.5, konut yüzde 130.15 oranında getiri sağladı.

İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Konut, nisanda yeniden zirveyi gördü. Borsa nisanda yıllık bazda yüzde 104.31 oranında getiri sağlarken, bu oran konutta 119.70'e çıktı. Mayısta konut yıllık bazda yüzde 10.71 oranında getiri sağlarken, bu oran borsada yüzde 88.39 oldu. Hazirandan itibaren ise borsa, zirveye yerleşti. Borsa haziranda yıllık bazda yüzde 113.62 oranında getiri sağlarken, bu oran konutta yüzde 93.69'da kaldı. Temmuzda borsa yıllık bazda yüzde 162.29, konut yüzde 101.06 getiri sağladı. Ağustosta borsa yıllık bazda yüzde 160.20 oranında getiri sunarken, konutta bu rakam 101.36 oldu. Eylülde borsa yıllık bazda yüzde 143.97 ile en çok kazandıran yatırım araçları listesinde liderliğini korurken, konut yüzde 100.37 ile ikinci oldu. Borsa ekimde yıllık bazda yüzde 114.87 oranında kazandırırken, konutta bu oran yüzde 97.96'da kaldı.

Konutta en çok kazandıran ilçe Mamak

Türkiye'nin en kârlı ilçesi yüzde 8.54 getiri oranı ile Ankara Mamak oldu. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Mersin'in mercek altına alındığı araştırmasında Mamak'ta ortalama konut satış fiyatının 1 milyon 859 bin 280 TL, ortalama konut kirasının ise 12 bin 613 TL seviyesinde olduğu belirlendi. İkinci sıraya ise 7.93'lük getiri oranı ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi yerleşti. İlçede ortalama konut satış fiyatının 1 milyon 923 bin 790 TL, ortalama konut kirası ise 11 bin 680 TL olduğu belirtildi. Üçüncü de yüzde 7.62 oran ile Ankara'nın Altındağ ilçesi oldu.