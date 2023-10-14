Altın fiyatlarında sert yükseliş: Yatırımcılar güvenli limana kaçıyor

Altın, kriz ve jeopolitik riskin arttığı dönemlerde yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak tercih edilmeye devam ediyor. Altın fiyatları son 7 ayın en iyi haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Orta Doğu’da yoğunlaşan çatışmaların yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesine yol açmasıyla altın fiyatları Cuma günü yüzde 3’ün üzerinde artış gösterdi. Ons altının fiyatı 27 Eylül’den bu yana ilk kez bin 900 doları aşarak bin 932 dolardan haftaya kapattı. Gram altın ise yurtiçi piyasada son işlemlerde bin 725 lira seviyesini gördü.

Altının ons fiyatı, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alana yayılabileceği ve Ortadoğu’daki gerginliğin bir süre daha devam edebileceği endişeleriyle yükselişe geçti.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, “Orta Doğu’daki riskler arttıkça yatırımcılar güvenli limanlara kaçıyor. Bin 800 doların ortalarından kısa sürede bin 900 doların ortalarına geldik. Jeopolitik durum daha da kötüleşirse altın fiyatlarının bu yıl 2 bin dolar seviyelerine gitme ihtimali yüksek” değerlendirmesini yaptı.

High Ridge Futures emtia piyasası müdürü David Meger ise İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmaların yanı sıra, ABD’de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen Fed’in kasım toplantısında faiz artırmayacağına dair beklentinin altın fiyatlarındaki yükselişe yardımcı olduğunu ifade etti.

ALTIN KONSEYİ: SÜREÇ OLAĞAN

Dünya Altın Konseyi dün açıkladığı raporda, “Jeopolitik olaylar ve altına etkisi, savaş atlatılsa bile küresel risk primi önceki 10 yıla göre daha yüksek bir yerde kalmayı sürdürecek” ifadelerine yer verildi.

Krizden korunma aracı olarak altının, kredi riskinin olmayışı ve riskli varlıklarla negatif korelasyonu nedeniyle sağlam bir geçmişi olduğu hatırlatılan raporda, diğer faktörlerdeki değişimlerin hesaba katılmasıyla da jeopolitik gerilimlerin altın getirilerini etkilemesinin olağan olduğu kaydedildi.