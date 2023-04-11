Ethereum’da yeni güncelleme: Yatırımcı 33 milyar dolarlık varlığa erişebilecek

Ethereum ekosistemine Shapella isimli bir yazılım güncellemesi geliyor. Yeni güncellemeyle yatırımcılar daha önce cüzdanlarında depozito olarak tuttukları ve ağda kilitledikleri 33,7 milyar dolarlık Ethereum'a erişecekler

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Ethereum blok zincirinde bu hafta yapılması planlanan yeni güncellemeyle beraber yatırımcılar, daha önce kilitli bulunan 33 milyar dolar değerindeki kripto varlık Ethereum’a erişebilecek.

Shapella diye adlandırılan Ethereum’daki yeni yazılım güncellemesiyle yatırımcılar son üç yılda cüzdanlarında depozito olarak tuttukları ve ağda kilitledikleri paraları faiziyle geri çekebilecek.

TOPLAM 33,7 MİLYAR DOLAR

Staking olarak adlandırılan kilitleme işlemi, tutulan miktara karşılık zaman içerisinde pasif bir kazanç getiriyori Dune Analytics platformunun verilerine göre tüm Ethereum’un yaklaşık yüzde 15’i cüzdanlarda kilitlenmiş durumda. Bu miktarın piyasa değeri 33,73 milyar doları buluyor.

Staking işlemine aracılık eden Attestant şirketinin CEO’su Sreejith Das, güncellemenin yapılmasıyla beraber o hafta içerisinde yaklaşık 1,1 milyon Ethereum’un çekilmeye hazır olacağını tahmin etti. 1,1 milyon Ethereum’un değeri son birim fiyatına göre yaklaşık 2 milyar dolar değerinde.

FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

İşlemciler bu son gelişmenin fiyatları nasıl etkileyebileceğini tahmin etmeye çalışıyor. Kripto alım satım platformu Bitrue’da stratejist olan Robert Quartly-Janeiro ne olacağını kestirmenin güç olduğunu ifade ederken kesin olarak kısa dönemli oynaklık beklediğini belirtti.

Piyasalarda bir kesim, kilitlenmiş kripto paraların çekilmesine imkan tanınmasının fazlasıyla büyük miktarda para çekilmesine sebep olarak fiyatları hızla düşürmesi muhtemel büyük bir satış dalgasına neden olabileceğinden endişe duyuyor. (REUTERS)