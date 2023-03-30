Fed yetkilisi: Böylesini görmedim, hazırlıksız yakalandık

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasında pek çok sorumlu bulunduğunu söyledi. Barr, bankayı iflasa götüren mevduat kaçışıyla ilgili "Bu kaçış daha önce görmediğim, olağanüstü bir ölçek ve hızda gerçekleşti, hazırlıksız yakalandık" dedi.

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Bankacılık sisteminin denetimi konusunda en üst düzey yetkililerden olan Michael Barr, dün Kongre oturumunda Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) hızlı ve beklenmedik iflasında banka yöneticileri, ABD Merkez Bankası (Fed) denetçileri ve diğer düzenleyicilerin de sorumlu olduğunu söyledi.

Fed’in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr, “Ne zaman böyle bir banka iflası yaşansa, banka yönetiminin, denetçilerin ve düzenleyici sistemimizin başarısız olduğu açıkça ortaya konmuş oluyor” dedi.

Barr, “Dolayısıyla bunların hepsini inceliyoruz” dedi.

SVB’nin ve birkaç gün sonrasında da Signature Bank’ın iflas etmesi, yatırımcıların bankacılık sektörüne olan güveninin azalmasına yol açarak hisse senetlerinin keskin gerilemesine neden oldu ve geniş kapsamlı bir mali kriz yaşanacağı yönünde endişeleri kuvvetlendirdi.

MEVDUAT KAÇIŞI

Mevduat sahipleri ay başında SVB’den bir günde 42 milyar dolardan fazla para çekmeye çalışması düzenleyicileri şaşırtmış ve diğer bölgesel bankalarda da mevduat kaçışlarını başlatmıştı.

Barr, “Bu kaçış daha önce görmediğim, olağanüstü bir ölçek ve hızda gerçekleşti. Sanırım hepimiz bu büyük banka kaçışı karşısında inanılmaz derecede hazırlıksız yakalandık” dedi.

Hem Fed hem de Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC) SVB’nin iflasına dair 1 Mayıs’ta rapor yayımlaması bekleniyor. Fed’in raporu denetim ve düzenlemelere odaklanırken, FDIC’nin raporu da mevduatların sigortalanması konusuna odaklanacak. (REUTERS)

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