Goldman Sachs’tan Türkiye’ye seçim öncesi döviz uyarısı

ABD'li banka Goldman Sachs, Türkiye'de seçim öncesi döviz piyasasında istikrarsızlık potansiyeli olduğunu belirtti. Banka ayrıca Türk lirasında değer kaybı yaşanabileceğinin ve önemli likidite risklerinin bulunduğunun altını çizdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li banka Goldman Sachs, Türkiye’nin seçimlerine giden yolda döviz piyasasındaki istikrarsızlık potansiyeli konusunda uyarıda bulundu. Goldman dün yayınlanan bir araştırma notunda, “Mevcut piyasa belirsizliği önemli riskler oluşturuyor” dedi.

Banka, Türkiye’deki döviz rezervlerinin tükenmesi ve piyasa düzenlemeleri için alınan maliyetli önlemlerin bu potansiyeli artırdığını aktardı. Goldman, seçimden sonra gelebilecek yeni bir hükümetin ortodoks bir ekonomi politikasına geçiş yapabileceğini belirtti

ORTODOKS POLİTİKALARA DÖNÜŞ TAVSİYESİ

Banka ortodoks politikaya geçiş durumunda tasarruf sahipleri ve firmaların kısa vadeli döviz piyasasındaki türbülansın körüklenmesinden endişe duyabileceğini, bunun da yeni sorunları tetikleyebileceğini söyledi.

Araştırma notunda döviz piyasasında önemli likidite riskleri söz konusu olduğunu belirten Goldman, “Daha ortodoks ekonomi politikalarına dönüş, uzun vadede Türkiye için daha faydalı olacak” dedi.

Ekonomistlerin öngörülerine göre, yetkililer kur korumalı mevduat sahiplerine liranın düşüşünü durdurmak için güvence vermeye çalışabilir. Ancak bu önlemlerin işe yarayıp yaramayacağı belirsiz.

‘SORUNLAR DEVAM EDERSE LİRA DEĞER KAYBEDECEK’

Goldman analistleri, “Enstrümanların kısa vadeli doğası göz önüne alındığında, zaman yetkililerin yanında görünmüyor. Bu nedenle, geçici çözümler olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Notta, “Sorunlar devam ederse, özellikle son yıllarda Türkiye’nin döviz rezervlerinin keskin bir şekilde tükenmesi göz önüne alındığında, lira değer kaybedecek” ifadeleri kullanıldı.

Goldman; altın rezervleri, SWAP’la elde edilen rezervler ve IMF Özel Çekme Hakları denklemden çıkarıldığında, 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye’nin rezervlerinin sadece 42 milyar dolar olduğunu tahmin etti.