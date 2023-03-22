Halkbank ve Vakıfbank’tan sermaye artırım kararı

Halkbank 30 milyar lira, Vakıfbank ise 32 milyar liralık tahsisli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı aldı.

Halkbank’tan dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 10 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, her biri 0.01 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 4.97 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, “tahsisli satış” yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 30 milyar lira olacak şekilde artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile banka hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu’na Borsa İstanbul pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılacağı belirtildi.

VAKIFBANK 32 MİLYAR TL TUTARINDA

Vakıfbank’tan dün akşam KAP’a yapılan açıklamada da, bankanın 7.11 milyar lira olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 32 milyar lira toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde nakit sermaye artırımı yoluyla artırılması kararı alındığı belirtildi.

Vakıfbank’ın açıklamasında, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu’na Borsa İstanbul’un toptan alış ve satış işlemi yoluyla satılacağı belirtildi.

İKİ BANKAYA DA 30’AR MİLYAR TL TRANSFER TAHMİNİ YAPILMIŞTI

Öte yandan Bloomberg, dünkü haberinde 14 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye’deki kamu bankalarında beklenenden çok daha fazla sermaye artışı planlandığını yazmıştı.

Buna göre, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Ziraat Bankası’nın sermayesine 40 milyar lira, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın sermayesine ise 30'ar milyar lira ve Ziraat Katılım'ın sermayesine ise 4,5 milyar lira ekleneceği belirtilmişti.

Böylece kamu bankalarına toplam 104,5 milyar liraya aktarılacağı bilgisi yer almıştı. (SOZCU.COM.TR, REUTERS)