Hazine yaklaşık 1,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 635,6 milyon lira borçlanmaya giderken yarın 2 devlet tahvili ihalesi daha düzenleyecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 635,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ihalede, 6 yıl (2359 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 6,78 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 165 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 30 milyon lira, net satış 885,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 301 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece 1 milyar 635,6 milyon lira borçlandı.

YARIN 2 TAHVİL İHALESİ DAHA DÜZENLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi daha düzenleyecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. (AA)

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