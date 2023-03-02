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İki kamu bankasından varlık yönetimi hamlesi

Halkbank ve Vakıfbank, Birleşim Varlık Yönetim'den ayrı ayrı yüzde 16 hisse satın aldı.

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İki kamu bankasından varlık yönetimi hamlesi

Halkbank ve Vakıfbank, Birleşim Varlık Yönetim’den ayrı ayrı yüzde 16 hisse satın aldı.

Her iki bankadan dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı.

119,3 MİLYON TL KARŞILIĞINDA

Yapılan ayrı açıklamalarda şöyle denildi:

“Birleşim Varlık Yönetim sermayesinde TMSF’nin sahibi olduğu yüzde 16 oranındaki 12 milyon adet B grubu payın, 119.3 milyon TL karşılığında tüm hak ve yükümlülükleriyle beraber bankamızca satın alınmasına ilişkin olarak BDDK’dan gerekli izinler alınmış olup, Pay alım işlemleri tamamlanmıştır.”

2016’da kurulan Birleşim Varlık yönetiminin tüm hisseleri TMSF’ye ait bulunuyordu.

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