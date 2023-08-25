JPMorgan Türkiye için faiz ve enflasyon tahminini yükseltti
ABD Bankası JPMorgan, TCMB’nin beklentilerin üzerinde faiz artırımı yapmasının ardından Türkiye için faiz ve enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
ABD’li yatırım bankası JPMorgan, yıl sonuna kadarki her para politikası toplantısında Merkez Bankası’nın (TCMB) 250 baz puanlık faiz artırımı yapmasını bekliyor.
TCMB, dünkü para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilerin çok üzerindeki 750 baz puanlık bir artışla yüzde 17.5’ten yüzde 25’e çıkardı.
Yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 30’dan yüzde 35’e çıkaran JPMorgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 57’den yüzde 62’ye çıkardı.
JPMorgan, manşet enflasyonun ise yüzde 70 ile Mayıs 2024’te zirveye çıktıktan sonra gerilemesini beklediğini belirtti. (REUTERS)