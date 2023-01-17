KAP haberleri – 16 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 16 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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AKSEN: EPDK'nın AUF'a ilişkin şirkete ilettiği herhangi bir geri ödeme talimatı veya soruşturma bildiriminin bulunmadığı açıklandı.

ANHYT: Ocak – Aralık döneminde prim üretimi yüzde 78,8 artışla 3,5 milyar TL'ye yükseldi.

ANSGR: Ocak – Aralık döneminde prim üretimi yüzde 121,3 artışla 23,8 milyar TL'ye yükseldi.

ALARK: Şirket bağlı ortaklığı Altek Alarko'nun Adana Karaisalı'de bulunan 76 MWe kapasiteli Karakuz Barajı ve Hidroelektrik Santralı bünyesinde kurulması planlanan 1,5323 MWp gücündeki ilave yardımcı kaynak GES projesi ile ilgili mevcut üretim lisansının birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesine ilişkin tadil talebinin EPDK tarafından uygun bulunduğu açıklandı.

ASTOR: Şirket payları 18 Ocak’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak. Şirket paylarının halka arzı kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 60,9 katı talep geldiği açıklandı.

ARMDA & SAMAT: VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Şubat'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 16 Şubat'a kadar uzatıldı.

BRKO: Şirkete ait olan Koyunlu Halı Markası kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Istar – Halı Desen Tasarımı Yarışması kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı.

ETILR: Bodrum Yalıkavak Şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

GLYHO: Global Ports Holding'in yolcu istatistikleri kapsamında 2022'de toplam sefer sayısının 2019’un yüzde 8 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin yüzde 83’üne ulaştığı açıklandı.

GMTAS & RODRG: VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

HALKB: Bankanın temyiz davasının bugün gerçekleşeceği medyada yer aldı.

INFO: 100 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.

INDES: Şirketin, Micro Focus Partner Kickoff’23 etkinliğinde 2022 Yılının Distribütörü ödülünü aldığı açıklandı.

KATMR: Şirketin Afrika ülkesi kaynaklı 8,4 milyon dolar tutarında Muhtelif Araç Üstü Ekipman siparişi alındığı açıklandı.

KORDS: 25 bin euro sermayeli Kordsa Advanced Materials Gmbh şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

KMPUR: Rigid sektöründe yer alan ürün portföyü kapsamında yaklaşık 340 milyon TL tutarında yeni satış bağlantılarının gerçekleştirildiği, tutarın 27 milyon TL’lik kısmının biyo poliol kullanımlı yeni ürün grubuna yönelik olacağı açıklandı.

KGYO: Liberte Projesi kapsamında üç bağımsız bölümün 16,3 milyon TL'ye satıldığı açıklandı.

KIMMR: Manisa'da 5 bin kW’ye kadar GES Projesinin planlandığının açıklanması kapsamında GES yatırımı için Saha Temiz Enerji ile sözleşme imzalandığı açıklandı.

MACKO: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 19 – 20 Ocak'ta toplanacak.

MERCN: 400 milyon TL'ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

QUAGR: Şirket ile Mehmet Ceylan Yapı arasında 2023 yılını kapsayan 1 milyar TL tutarında satış anlaşması imzalandığı açıklandı.

ULAS: Şirketin yüzde 0,04 oranında ortağı Anadolu Girişim Holding'in ULAS'taki 11 bin 375 adet nama yazılı, halka açık olmayan, yönetim kuruluna üye adayı gösterme imtiyazına sahip B grubu payları üzerine, 2,6 milyon TL’lik borç için haciz tesis edildiğinin şirkete bildirildiği açıklandı.

SEKFK: Kırcı Elektroteknik grubu firmaları hakkında devam eden davaların 2 Mayıs'a ertelendiği açıklandı.

SNGYO: Aktif toplamının yüzde 2’sini geçmeyen satım işlemlerinin toplamı 1,1 milyar TL, kiralama işlemlerinin toplam bedeli ise 24,5 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

SOKE: Şirketin Aydın Söke ve Ankara Sincan’da yer alan fabrikalarının elektrik enerjisi ihtiyacının, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amacıyla Konya'da 8 bin kWe gücünde GES yapılması için çözüm ortağı firma ile anlaşma sağlanarak başvuru yapıldığı açıklandı.

SRVGY: Aktif toplamının yüzde 2’sini geçmeyen kira gelirlerinin 284,2 milyon TL, devam eden gayrimenkul projeleri satış gelirlerinin 159,4 milyon TL, devam eden gayrimenkul projelerinin ön satış gelirlerinin 686,4 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

TSPOR: Futbolcusu Yusuf Erdoğan'ın Adana Demirspor'a transfer edildiği açıklandı.

YEOTK: Şirket ile bir müşterisi arasında 3,4 milyon dolarlık GES Projesi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ZOREN: Kütahya Simav'daki jeotermal arama ruhsat süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin devam eden yasal süreçte, temyiz başvurularının reddedilerek Danıştay tarafından onama kararları verildiği açıklandı. Zorlu Holding tarafından 308 milyon 606 bin 66 adet pay 38 milyon dolar bedelle Wren House Infrastructure'e devredilirken, şirket sermayesindeki payı yüzde 41,92'ye gerilerken, Wren House'nin payı yüzde 12,34'e yükseldi.

ENSRI: Şirket sermayesinin 36,5 milyon TL'den yüzde 220 oranında bedelsiz olarak 80,3 milyon TL artışla 116,8 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

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