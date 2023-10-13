Kredi faizlerinde 21 yıl sonra ilk

Seçim öncesinde yüzde 25 olan ortalama ihtiyaç kredisi faizlerinde 21 yıl sonra ilk kez yüzde 60 eşiği aşıldı. Masraflar eklendiğinde yıllık maliyet yüzde 80'leri buluyor. Seçim öncesinde yüzde 13 olan ortalama ticari kredi faizleri de yüzde 50'ye dayandı.

Sozcu.com.tr

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Seçim öncesinde oy kaygısıyla faizleri düşük tutan hükümet, seçim sonrasında tarihi bir U dönüşüne imza attı.

Seçim öncesinde yapay olarak düşük tutulmaya çalışılan faizlerde, seçim sonrasında hızlı artış yaşandı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi son dört ayda yüzde 8,5’ten yüzde 30’a çekilirken, kredi faizlerinde de 21 yılın zirvesi görüldü.

Seçim öncesinde mart ayında yüzde 25 seviyelerinde olan ortalama ihtiyaç kredisi faizleri geçen hafta yüzde 60,93’e ulaştı.

Böylece ortalama ihtiyaç kredisi faizlerinde 21 yıl sonra ilk kez yüzde 60 eşiği aşılmış oldu. Bu seviyeler en son Mart 2022’de görülmüştü.

İhtiyaç kredisi faizlerinde ayrıca, eylülde yüzde 61,53 olan resmi enflasyon oranına yakın bir seviyeye ulaşıldı.

TCMB’nin verileri, kredi faizlerinde vergisiz ve komisyonsuz ortalama oranları içeriyor. Bu oranlara vergiler ve komisyonlar da eklendiğinde yüzde 80’leri bulan çok daha yüksek yıllık maliyetler müşterilerin karşısına çıkıyor.

TİCARİ KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 50’YE DAYANDI

Ticari kredi faizlerinde de devam eden tavan uygulamasına rağmen hızlı yükseliş görüldü.

Seçim öncesinde yüzde 13 seviyelerinde olan ortalama ticari kredi faizleri, geçen hafta yüzde 49,35’e yükseldi. Böylece ticari kredi faizlerinde de 21 yılın zirvesi görülmüş oldu. Ortalama ticari kredi faizinde yüzde 50’lik oranlar en son Ağustos 2002’de görülmüştü.

Seçim öncesinde mart ayında yüzde 23 seviyelerinde olan taşıt kredisi faizlerinde de geçen hafta yüzde 46,99 seviyesi görüldü. Taşıt kredisinde bir ay önce yüzde 47,58 ile 20 yıllık zirvesi görülmüştü.

Seçim öncesinde martta yüzde 16 seviyelerine kadar gerileyen konut kredisi faizlerinde ise geçen hafta yüzde 41,66 seviyesi görüldü. Bu oran iki hafta önce yüzde 42,79 ile 20 yılın zirvesini görmüştü.

3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri de geçen hafta ortalamada yüzde 45,49 ile 20 yılın zirvesini gördü. Bu seviyeler en son Mart 2003’te görülmüştü.

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