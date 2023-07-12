Martı hisseleri ABD borsasındaki ilk işlem gününde sert düştü

Şehir içi kısa seyahat platformu Martı, ABD borsalarında dün gerçekleşen halka arz ile büyüme için yaklaşık 60 milyon dolar kaynak sağladı. Ancak gelirleri değer yitiren TL cinsi olan, hisseleri ise dolar ile fiyatlanan şirket ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 45 değer yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin mobilite platformlarından Martı hisseleri, ABD borsasındaki ilk işlem gününde sert kayıp yaşadı.

Şirket, ABD borsasında dün gerçekleşen halka arz ile büyüme için yaklaşık 60 milyon dolar kaynak sağladı. Ancak gelirleri değer yitiren TL cinsi olan, hisseleri ise dolar ile fiyatlanan şirket ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 45 değer yitirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre halka arz ile yaratılan kaynak, var olan şehir içi ulaşım hizmetlerini büyütmek “ve/veya paylaşımlı ek çevresel sürdürülebilir mobilite hizmetlerinin çeşitlendirilmesi için gereken inovasyonların devreye sokulması amacıyla” kullanılacak.

28,1 MİLYON DOLARLIK GELİR HEDEFİ

Kısa mesefe seyahat alanında faaliyet gösteren Martı, iş planı çerçevesinde Türkiye’de tüm seyahat ve taşımacılık seçeneklerini bünyesinde barındıran mobilite platformu olmayı hedefliyor.

Yatırımcı sunumuna göre 2022 yılında 25 milyon dolar gelir elde eden şirket, bu yıl yüzde 12 artışla 28,1 milyon dolar gelir hedefledi.

Martı ayarlanmmış FAVÖK’ün ise 2022 yılındaki -3.9 milyon dolar seviyesinden -2 milyon dolar seviyesine iyileşeceğini öngördü.

Martı, halka arz için kurulmuş özel amaçlı bir şirket (SPAC) olan ve borsada hali hazırda işlem gören Galata Acquisiton Corporation ile geçen hafta birleştikten sonra dün halka açıldı.

2018 yılında kurulan Martı’ya halka arz ile birlikte yeni yatırımcılar katılırken, halka arz öncesindeki başlıca yatırımcılar arasında Beco Capital, Autotech Ventures, PFG, Crescent Enterprises Ventures, EBRD ve Türkiye’den Actera bulunuyordu. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Gram altında yeni rekor