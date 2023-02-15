Merkez Bankası 4,1 milyar TL’lik tahvil aldı

Merkez Bankası (TCMB), BES'te tahvilden hisseye geçişle eşzamanlı 4,1 milyar TL'lik DİBS ve kira sertifikası alımı yaptı, alımlar sürecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkez Bankası (TCMB), bireysel emeklilik fonlarında tahvilden hisseye geçiş getiren düzenleme ile piyasada oluşabilecek likidite açığını gidermek için bugün nominal 4,1 milyar TL tutarında tahvil alımı yaptı.

Resmi Gazete’de yapılan düzenlemeyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı fonlarının tahvil alma yükümlülükleri azaltılırken, hisse alım yükümlülükleri artırıldı. Buna göre asgari yüzde 10 olan hisse senedi oranı yüzde 30’a çıkarıldı.

TCMB’nin toplam tahvil alımlarının 8 milyar TL’ye ulaşması planlanıyor. Bankacıların hesaplamaları, kararın etkilediği tutarın tamamına denk gelen tahvilin TCMB tarafından bireysel emeklilik sisteminden bankalar aracılığıyla alınacağını gösteriyor.

TCMB, tahvil ve kira sertifikası alımlarını bugün 15.00-16.00 saatleri arasında kotasyon yöntemiyle bankalar aracılığıyla doğrudan gerçekleştirdi.

Depremin iki gün ardından işleme kapatılan Borsa İstanbul bugün tekrar işlemlere açıldı. BIST’te yüzde 10’a yakın yükseliş yaşanırken bu artışta BES’in tahvilden hisseye geçişi yönlendiren de dahil bir gün önce düzenleyici kurumlar tarafından alınan kararlar etkili oldu. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası tahvil alımı yapacak