Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa anketinde dolar ve faiz beklentisi sert yükseldi. Enflasyon beklentisi de arttı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24,61 TL ve 28,99 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,5 iken bu anket döneminde yüzde 17,56 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken haziran anketinde yüzde 3,8 oldu.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken,

bu anket döneminde yüzde 4,5’e geriledi.

2023 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 38 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

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