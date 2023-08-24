Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz artacak mı, düşecek mi?

Piyasalarda kademeli sıkılaştırmaya devam edeceği mesajı veren Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ana gündem maddesi olarak takip ediliyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararı 250 puan artışla yüzde 20'ye çekilmesi bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

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TCMB’de başkan değişiminin ardından başlayan sıkılaştırma sürecinin Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerindeki değişim ardından hangi hızda devam edeceği piyasanın takibinde. Para politikasını destekleyici adımların en az faiz kararları kadar kuvvetli olması nedeniyle bugünkü PPK metninde benzer yönde mesaj olup olmadığını da izleyecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00’da açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası’nın (TCMB) kademeli faiz artışlarına, Perşembe günü sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizini 250 puan artışla %20’ye çekerek devam etmesi bekleniyor. Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı %17.5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler %18 ila %20.5 bandında yer alıyor.

Ankette sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyor. TCMB, Haziran ve Temmuz aylarında 900 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini %17.5 çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti. Fakat yapılan faiz artışı, vergi artışları ve TL’nin değer kaybı sebebiyle yükselen enflasyonun yanında beklentilerin oldukça altında kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20,00’ye çekileceğini tahmin ediyor.