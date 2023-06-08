Merkez Bankası net rezervi yeni tarihi dibi gördü

TCMB'nin net rezervi geçen hafta -5,7 milyar dolarla yeni tarihi dip seviyeyi gördü. Swap hariç net rezerv -61,2 milyar dolara gerilerken, brüt rezerv 100,5 milyar dolara yükseldi.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) net uluslararası rezervleri, seçimler öncesinde başlayan düşüşünü sürdürerek geçen hafta -5.7 milyar dolara ile yeni tarihi dip seviyeye geriledi.

TCMB’nin yayımladığı verilere göre 2 Haziran’da sona eren haftada net uluslararası rezervler bir önceki haftaya kıyasla 1,3 milyar dolar geriledi.

TCMB’nin brüt rezervleri ise geçen hafta 2 milyar dolarlık artışla 100,5 milyar dolara yükseldi.

TCMB’nin swap hariç net rezervi de geçen hafta 0,7 milyar dolarlık düşüşle -61,2 milyar dolara geriledi.

Yılbaşından bu yana düşüş, brüt rezervde 28,3 milyar dolar, net rezervde 33,2 milyar dolar oldu.

Sadece altın rezervine bakıldığında, ithalat kısıtlarıyla beraber rezervlerden altın satışın başladığı Mart sonundan bugüne kadar iki hafta hariç hep düşüş kaydedildi. Altın rezervleri 11,1 milyar dolar düşüş kaydetti.

Yurt içinde döviz arzı ve döviz talebi kamu tarafından belirlenen politikalarla şekillendirildiği için döviz rezervlerinde düşüşlere yol açıyor. Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ve esnasında oluşan yoğun talep döviz rezervinin keskin şekilde gerilemesine yol açtı. Yoğun talep seçimlerden sonra da devam ederken, TL dün yüzde 7 değer yitirdi.

Yatırımcılar yeni ekonomi yönetiminin atanmasının ardından döviz rezervlerindeki düşüşün durup durmayacağını yakından izliyorlar.

DÖVİZ MEVDUAT GERİLEDİ, KKM ARTTI

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı geçen hafta 541 milyon dolarlık düşüşle 175,5 milyar dolara geriledi.

Pariteden arındırılmış düşüş 1,1 milyar dolar olurken, bu düşüşün 740 milyon doları gerçek kişilerden, 310 milyon doları şirketlerden kaynaklandı.

Kur korumalı mevduat (KKM) hacmi ise geçen hafta 34,9 milyar TL’lik artışla 2 trilyon 533 milyar TL’ye (121,6 milyar dolar) yükseldi.

KKM’de önden prim ödemesi uygulamasının sonlandırıldığı haftada TL bazında 2 ayın en düşük artışı kaydedilmiş oldu. (SÖZCÜ-REUTERS)

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