Merkez Bankası rezervi 5 haftada 9,7 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası rezervlerindeki gerileme son 5 haftada 9,7 milyar dolara ulaştı. Yüksek cari açık nedeniyle eriyen rezervlere Suudi Arabistan'dan alınan 5 milyar dolarla takviye yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki gerileme, geçen hafta da devam etti. Bankanın brüt rezervleri, geçen hafta 346 milyon dolar daha geriledi ve 10 Mart itibarıyla 120 milyar dolar oldu.

Bankanın net rezervleri de geçen hafta 2 milyar dolarlık düşüşle 18,7 milyar dolara geriledi.

Bankanın swap hariç net rezervleri de geçen hafta -44,3 milyar dolara geriledi.

Yüksek cari açık etkisiyle TCMB’nin brüt rezervlerinde son 5 haftadaki düşüş 9,7 milyar dolara ulaştı. 10 Mart sonrasında ise Suudi Arabistan’dan borç olarak alınan 5 milyar doların hesaba geçmesiyle TCMB rezervleri yükseldi.

YABANCI PARA MEVDUAT ARTTI

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 221 milyar 34 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 187,6 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 10 Mart itibarıyla 1 milyar 179 milyon dolarlık artış görüldü.

Kur korumalı mevduat hacmi de geçen hafta 26 milyar TL’lik artışla 1 trilyon 603 milyar TL’ye ulaştı.

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