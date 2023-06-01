Merkez Bankası rezervlerinde seçim öncesi kayıp 32 milyar doları aştı

Merkez Bankası'nın geçen haftaki brüt rezerv kaybı 3,1 milyar dolar, net rezerv kaybı 4,4 milyar dolar oldu. Bankanın seçim öncesindeki beş aylık rezerv kaybı 32 milyar doları aştı.

Sozcu.com.tr

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Seçim öncesinde döviz yükselmesin diye milli servet olan rezervleri seferber eden Merkez Bankası’nda (TCMB) tablo netleşti.

Brüt rezerv, 26 Mayıs haftasında 3,1 milyar dolar düşüşle 98,5 milyar dolara geriledi. Bu rakam, Temmuz 2022 sonrasındaki en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

Brüt rezervde 1 Ocak ile 26 Mayıs arasındaki dönemde toplam düşüş 30,3 milyar dolara ulaştı.

Net rezerv 26 Mayıs haftasında 4,4 milyar dolar düşüşle -4,6 milyar dolara geriledi. Bu rakam tarihin en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

1 Ocak ile 26 Mayıs arasındaki dönemde net rezervdeki toplam düşüş 32,1 milyar dolara ulaştı.

Swap hariç net rezerv de geçen hafta 0,2 milyar dolarlık düşüşle -60,5 milyar dolar oldu.

Yılbaşında 50,9 milyar dolar olan TCMB’nin brüt altın rezervi, 26 Mayıs itibarıyla 41,9 milyar dolara geriledi.

DÖVİZ MEVDUATLARDA KKM DÜŞÜŞÜ

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise geçen hafta 7 milyar dolarlık düşüşle 176 milyar dolara geriledi. Pariteden arındırılmış düşüş 6,3 milyar dolar olurken, bunun 3,4 milyar doları gerçek kişilerden, 2,9 milyar doları şirketlerden kaynaklandı.

KKM’de seçim öncesinde artan getiriler, döviz mevduatta düşüşü de beraberinde getirdi.

KKM hacmi geçen hafta 110,6 milyar TL’lik artışla 2 trilyon 499 milyar TL’ye (125,3 milyar dolar) ulaştı.

Yabancılar geçen hafta nette 379 milyon dolarlık hisse satışı yaparken, 2 milyon dolarlık tahvil aldı.

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