Moody’s ABD’li 10 bankanın kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's dün ABD'li birçok bankanın kredi notunu düşürürken başka bankaların durumunu da gözden geçirdiği uyarısında bulundu.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s dün ABD’li birçok bankanın kredi notunu düşürürken başka bankaların durumunu da gözden geçirdiği uyarısında bulundu.

Moody’s 10 ABD bankasının notunu bir seviye düşürdü ve bazı dev bankaları not düşürme olasılığı için incelemeye aldı.

Ayrıca birkaç büyük kredi kuruluşunun görünümünü de negatife çeviren kuruluş, genel olarak, sektördeki 27 bankanın değerlendirmesini değiştirdi.

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Notu düşürülen bankalar arasında M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank ve BOK Financial Corp bulunuyor.

Notu düşürülmek üzere incelemeye alınan bankalar arasında ise BNY Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial yer alıyor.

Yılın başlarında Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank’ın iflas etmesi ABD bankacılık sektöründe bir güven krizine yol açmış ve yetkililerin sektöre güveni artırmak için acil önlemler almasına rağmen yatırımcılar orta ölçekli birçok bankada mevduatlara yönelmişti. (REUTERS)

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