Morgan Stanley ve Goldman Sachs’ın Fed tahminlerinde ayrışma

ABD'nin en büyük bankaları Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın Fed senaryoları birbirinden oldukça farklı tahminlere sahne oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önce gelen bankaları Morgan Stanley ve Goldman Sachs’ın Fed’in faiz hamleleri konusundaki tahminleri ciddi bir ayrışmaya sahne oldu.

Morgan Stanley ekonomistleri enflasyonun soğuması nedeniyle Fed’in önümüzdeki iki yıl içinde büyük faiz indirimleri yapacağını tahmin ederken, Goldman Sachs analistleri daha az indirim ve daha geç bir başlangıç beklediklerini açıkladı.

BANKALARIN TAHMİNLERİ

ABD’li baş ekonomist Ellen Zentner liderliğindeki Morgan Stanley araştırmacıları dün kaleme aldıkları notta, Fed’in Haziran 2024’te, ardından eylül ayında ve sonrasında dördüncü çeyrekten itibaren her toplantıda 25 baz puanlık artışlarla faiz indirimlerine başlayacağını söyledi. Ekonomistler ayrıca Fed’in politika faizini 2025 yılı sonuna kadar yüzde 2,375’e düşüreceğini söyledi.

Goldman Sachs ise ilk 25 baz puanlık indirimi 2024’ün dördüncü çeyreğinde öngörürken, ardından 2026 ortasına kadar her çeyrekte bir indirimi tahmininde bulundu. Banka toplam 175 baz puanlık bir indirim görürken faiz oranlarının yüzde 3,5-yüzde 3,75 seviyesinde olacağını tahmin etti.

ZAYIF BİR EKONOMİ ÖNGÖRDÜLER

Morgan Stanley ayrıca, resesyon olmasa da daha büyük bir genişlemeyi garanti eden daha zayıf bir ekonomi öngördü. Fed’in yüzde 4,1’lik tahminiyle karşılaştırıldığında işsizliğin 2025’te yüzde 4,3 ile zirveye çıkmasını bekleyen ekonomistlere göre, büyüme ve enflasyon da yetkililerin öngördüğünden daha yavaş olacak.

Politika yapıcıların medyan tahminlerine göre, eylül ayına ilişkin Fed tahminleri, gelecek yıl için iki çeyrek puanlık faiz indiriminin planlandığını ve 2025’te sona eren politika faizinin yüzde 3,9 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Fed yöneticileri ve bölgesel banka başkanları gelecek ayki toplantıda tahminlerini güncelleyecek.

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