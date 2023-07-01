Ne dolar ne altın ne de borsa… 2023’ün ilk yarısında en çok o kazandırdı

2023'ün ilk yarısında yatırım araçlarının performansında, 2022'den çok farklı bir tablo ortaya çıktı. Dolar, Euro, gram altın ve borsada artış seçim sonrasında hızlansa da, ilk yarının yıldızı farklı bir varlık oldu.

Sozcu.com.tr

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2023 yılının ilk yarısı geride kalırken, finansal varlıkların bu dönemdeki performansı da belli oldu.

Türkiye’de ekonominin barometresi olarak da kabul edilen dolar/TL, seçimlere kadar yataya yakın seyretse de, seçimler sonrasında hızla yükseldi.

Seçimler öncesinde Merkez Bankası (TCMB) rezervleri tüketilerek ve yabancı ülkelerden borçlanılarak yatay seviyeye yakın tutulan döviz kurları, seçim sonrasında serbest bırakıldı.

DOLAR VE EURO’DA ARTIŞ SEÇİM SONRASI HIZLANDI

Sene başında 18,73 seviyesinde olan dolar kuru, 14 Mayıs'taki seçim öncesinde 19,60 TL'yi, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesinde ise 19,98’yi görmüştü. Kur, 26 Haziran'da 26 TL'yi aşmıştı.

Yılın ilk yarısında dolar/TL’deki artış oranı yüzde 38,9 olurken, Euro/TL’deki artış yüzde 41,3’e ulaştı. İki kalemde de artış oranı, resmi enflasyonu aştı. TÜİK’e göre yılın ilk 5 aylık döneminde resmi tüketici enflasyonu yüzde 15,26 olmuştu.



ALTINDAKİ ARTIŞ DÖVİZİ GEÇTİ

Türkiye’de geleneksel yatırım aracı olan altında da ilk yarıda resmi enflasyonun üzerinde getiri elde edildi.

İlk yarıda ons altın dolar bazında yüzde 5,2 artışla 1919 dolara yükselirken, gram altın TL bazında yüzde 46,2 artışla 1605 TL’ye yükseldi.

İlk yarıda gram altındaki artış, dolar ve Euro getirisini geride bıraktı.

2022 genelinde artış oranları, dolar/TL’de yüzde 42,5, Euro/TL’de yüzde 32,5, gram altında yüzde 40,6 olmuştu.

BORSA İLK YARIDA ZAYIF KALDI

Geçen senenin yıldızı Borsa İstanbul’da ise yılın ilk yarısında enflasyon altında artış oldu.

2022’de yüzde 196,5 oranında artan BIST 100 endeksi, 2023’ün ilk yarısında sadece yüzde 4,5 arttı. Seçimler öncesinde düşüş eğiliminde olan BIST 100, seçimlerin ardından yükselişe geçti.

ABD’de teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi de yılın ilk yarısında yüzde 39,4’lük dolar bazlı getiriyle ilk yarının yıldızlarından oldu.

İLK YARININ YILDIZI BİTCOİN

2023’ün ilk yarısının yıldızlarından biri ise Bitcoin oldu. 2022’de yüzde 64,2’lik kayıpla yatırımcısını üzen Bitcoin, 2023’ün ilk yarısında yüzde 83,7’lik artışla 30 bin 390 dolara yükseldi.

TL bazında bu dönemde Bitcoin’deki artış yüzde 157’ye ulaştı.

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