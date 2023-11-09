Pegasus’un net kârı üçüncü çeyrekte beklentileri aştı

Pegasus yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde 7,7 milyar TL net dönem kârı elde etti.

Sozcu.com.tr

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Pegasus Hava Taşımacışığı A.Ş. üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Buna göre şirket yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 7,7 milyar TL net dönem kârı elde etti. Geçen sene üçüncü çeyrekte 4,8 milyar TL net kâr açıklanmıştı.

Piyasa beklentisi bu dönemde Pegasus’un 6,9 milyar TL kâr açıklaması yönündeydi.

Pegasus'un üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 28 milyar TL oldu. Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 17,8 milyar TL gelir elde edilmişti.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârlılık) üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 154, çeyreksel bazda yüzde 47 artış gösterdi ve 12 milyar TL oldu.

Yılın 9 aylık dönemine bakıldığında da Pegasus, net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207 artırarak 9 milyar TL’ye yükseltti. Holding geçen yılın 9 aylık bölümünde 2,9 milyar TL kâr açıklamıştı.

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