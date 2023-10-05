Petrol fiyatlarında düşüş

Petrol fiyatları sert düştü. Ekonomilerdeki yavaşlama endişeleri, brent petrol fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu. Ancak OPEC+'ın üretim kesintilerini sürdürme kararı petroldeki düşüşü sınırladı.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları, ekonomilerdeki yavaşlamanın talebi azaltacağına dair endişeleri artırmasıyla dün sert düştü.

Suudi Arabistan ve Rusya’nın temmuz itibarıyla uyguladıkları gönüllü petrol üretimi kesintilerini yıl sonuna kadar sürdüreceklerini yinelemelerine karşın dünya genelinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama belirtileri ve ABD’de petrol stoklarının son 2 ayda ilk kez artış göstermesi petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.

OPEC+ KARARI DÜŞÜŞÜ SINIRLADI

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun Ortak Bakanlık İzleme Komitesi dün yapılan toplantıda petrol üretim politikasını değiştirmedi.

OPEC+’ın arzı sıkı tutmak üzere üretim kesintilerini sürdürme kararıyla birlikte petrol, dün verdiği keskin kayıpların bir kısmını telafi ederek yükseldi ancak talep görünümündeki belirsizlik kazanımları sınırladı.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Dün yüzde 5,6 azalışla günü 85,6 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, son bir ayın en düşük seviyesine inerken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 86,2 dolardan alıcı buldu.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Ed Moya “küresel büyüme gelecek sene büyük darbe alacak gibi görünüyor. Bu da ham petrol talebi sorunlu olacak anlamına geliyor. Yatırımcılar, petrolde 100 dolar beklentisinin şimdilik uzak olduğunu fark etti” değerlendirmesini yaptı. (AA, REUTERS, SÖZCÜ)