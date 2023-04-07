Prof. Bilge Yılmaz’dan dolar uyarısı: Sinsi planı paylaşmak istiyorum

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, iktidarın seçime kadar doları tutabilmek için "sinsi plan" hazırladığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Hükümet seçim öncesinde dolar kurunda sert artışı önlemek için her gün yeni bir düzenlemeye imza atarken, İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz’dan uyarı geldi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) dün bankalara gönderdiği talimat mektubuna göre, swap piyasasında yurt dışı fonların kullandırılmasına aracılık edecek bankalarla daha uzun vadeli işlem imkanı sunulacak.

Buna göre, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası uluslararası kalkınma ve yatırım bankalarının sağlayacakları acil destek fonlarının veya bu amaçla yurt dışından sağlanacak fonların deprem bölgesinde kullandırılması amacıyla kotasyon yöntemi ve 1 hafta vadeli işlemlerin vadelerinin uzatılmasının uygun olacağı belirtildi.

‘SEÇİME KADAR DOLARI TUTABİLMEK İÇİN SATACAKLAR’

Bu adımla ilgili bugün Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Bilge Yılmaz, “Döviz rezervini tüketen Merkez Bankası, bankaları yurt dışından borçlanmaya teşvik edip buradan alacağı dövizleri seçime kadar doları tutabilmek için satmaya hazırlanıyor” uyarısında bulundu.

“İktidar yine vatandaşlarımızın hassasiyetlerini kendine kalkan yaparak ülkemizin kaynaklarını çarçur etmeye hazırlanıyor. Bu sinsi planı sizlerle paylaşmak istiyorum” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“İlk olarak şunu belirtmeliyim ki, depremzedelere yardım yapılmasının en büyük savunucuyuz. İktidara geldiğimizde önceliğimiz bu olacak. Bunu bütçe kaynaklarından şeffaf, adil ve verimli bir şekilde yapacağız. Peki iktidar ne yapıyor?

Merkez Bankası döviz karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nı kullanarak bankalara yüzde 8,5'ten bir yıllık finansman sağlama imkanı veriyor. Döviz rezervini tüketen Merkez Bankası, bankaları yurt dışından borçlanmaya teşvik edip buradan alacağı dövizleri seçime kadar doları tutabilmek için satmaya hazırlanıyor.

‘ÇOK BÜYÜK ŞÜPHELERİMİZ VAR’

Söz konusu kaynağın amacına uygun ve ihtiyaç sahiplerine yönelik kullanılacağına dair çok büyük şüphelerimiz var. Koşullar net belirlenmediği için denetim de mümkün değil.

Kısacası Merkez Bankası deprem bölgesine yardım kisvesi altında Türkiye'nin geleceğini karartıyor. Ama kimsenin şüphesi olmasın, Merkez Bankası'nı kullanarak ülkemizin geleceğini karartmakta sorumluluğu olan herkesten hesap soracağız.”

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