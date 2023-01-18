Reuters’tan seçim analizi: Erdoğan’ın aşil topuğu…

Reuters haber ajansında Türkiye'de yaklaşan seçimlere dair analiz yayımlandı. Erdoğan'ın faiz politikasıyla TL'nin çakılıp enflasyonun katlandığı belirtilen analizde yabancı yatırımcıların beklentilerine de yer verildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye kritik seçimlere hazırlanırken, İngiliz haber ajansı Reuters’ta bugün dikkat çeken bir analiz yayımlandı.

“Türkiye ve piyasaları seçim kavşağına ilerliyor” başlıklı analizde, bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin büyük bir yol ayrımını temsil ettiği, geleneksel olmayan ekonomi politikalarının yan etkilerinin seçmenler için çok önemli olduğu belirtildi.

Son yıllarda tekrarlanan piyasa sarsıntıları sonucunda yabancı yatırımcıların Türkiye’den çıktığına işaret edilen analizde, “Ekonomistler geleneksel (ortodoks) ekonomi politikalarına dönüşün acı verebileceğini kabul ediyor” ifadelerine yer verildi.

‘LİBERAL POLİTİKALARA DÖNÜŞ’ SEÇENEĞİ

Jonathan Spicer, Marc Jones ve Canan Sevgili imzalı analizde, artan enflasyon ve TL’deki değer kayıplarıyla yıllardır sıkışmış durumda olan Türklerin yakın zamanda “Erdoğan ile devam” ya da “liberal geleneksel politikalara dönüş” kararı vereceği kaydedildi.

Bu yılki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin “belki de bir asırlık cumhuriyet tarihindeki en önemli seçimler” olduğu öne sürülen analizde “Seçimler muhtemelen mayıs ayında yapılacak ve 68 yaşındaki Erdoğan’ın iktidarda üçüncü on yılına girip girmeyeceğini belirleyecek” denildi.

‘FAİZİ İNDİRTTİ ENFLASYON ARTTI’

“Erdoğan hiç bu kadar kırılgan görülmemişti” denilen analizde, ekonominin Erdoğan’ın aşil topuğu olduğu belirtildi.

Kendisini “faiz düşmanı” olarak tanımlayan Erdoğan’ın Merkez Bankası (TCMB) faizini yüzde 19’dan yüzde 9’a indirdirttiği ve bunun da 2022’de TL’de yüzde 30’lık ek değer kaybına neden olduğu, enflasyonun yüzde 85 ile 24 yılın zirvesine yükseldi, gıda, yakıt ve kira maliyetlerinin hızla arttığı belirtildi.

YATIRIMCILAR YAKINDAN İZLİYOR

“Ankara’nın alışılmışın dışında ekonomi politikaları nedeniyle” Türkiye’den çıkan uluslararası yatırımcıların da seçim sürecini yakından izlediği belirtilen analizde fon yöneticilerinin “Erdoğan’ın ekonomi politikalarını geri çevirme sözü veren muhalefetin kazanacağının işareti bile Türk varlıklarında önemli bir ralliye yol açabilir” dedikleri aktarıldı.

ABD merkezli varlık yönetim şirketi TCW’de gelişen piyasalar araştırma müdürü Blaise Antin, “Aşırı değerli bir para birimini ele alma ve faiz oranlarını çok daha yüksek bir seviyeye yükseltme ihtiyacı göz önüne alındığında, yalnızca orta vadede piyasalar sürdürülebilir bir şekilde yükselişe geçebilir” dedi.

“Kamuoyu yoklamaları, İslamcı kökenli AKP’nin parlamentonun kontrolünü kaybederken Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını elinde tutabileceğini gösteriyor” ifadelerine yer verilen analizde Antin’in “Kısa vadeli politika belirsizliği ve piyasa oynaklığı yaratacağı için bu en kötü sonuç olur” yorumu yer aldı.

İlginizi Çekebilir Merkez'den bankalara kredi maliyeti uyarısı