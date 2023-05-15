Seçim sonrası kredi risk primi sert yükseldi

Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olmayan sonuçlara göre ikinci tura kalırken, önümüzdeki iki haftada piyasada dalgalanma bekleniyor. Geçen hafta 500 puanın altına gerileyen Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) bu sabah sert artışla 600'e yaklaştı ve altı ayın zirvesini gördü.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlar Tayyip Erdoğan’ın önde olduğunu, seçimlerin büyük ihtimalle ikinci tura kaldığını gösterirken bankacılar bu süreçte piyasalarda dalgalanmaların kaçınılmaz olduğunu, TL’nin de risk altında kalabileceğine dikkat çekti.

Bankacılar seçim sonuçlarına ilk tepkinin kamu kontrollü olmayan CDS (kredi risk primini gösteren kredi temerrüt takası) piyasasında izlenebildiğini belirtirken 5 yıllık CDS seçim öncesine göre 105 baz puan yükselerek Türkiye’nin risk priminin arttığını gösterdi.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ikinci tura kalmış gibi görünen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından keskin yükselerek altı ayın zirvesine tırmandı.

Türkiye’nin 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS, cuma gününe kıyasla 105 baz puan artışla 597 baz puana yükseldi. S&P Global Market Intelligence bunun, 2022 Kasım ayından beri kaydedilen en yüksek seviye olduğunu belirtti.

Seçim öncesi son haftada İnce’nin adaylıktan çekilmesinin ilk turda muhalefet adayı lehine sonuçlanabileceği ihtimalinin arttığı beklentisiyle borsada sert yükseliş ve CDS’te düşüş görülmüştü. Analistler kamunun kontrolü olmayan bu piyasalar başta olmak üzere bugün ve ikinci tura kadar geçecek iki haftada sert hareketler bekliyor.

Tradeweb verilerine göre, 2034 vadeli dolar cinsi tahvil 5.8 sent düşüşle Şubat ayından bu yana en düşük seviye olan 95 sentin hafif üzerinde işlem gördü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 6,1 azalışla 5.489,50 puandan başladı.

‘TÜRKİYE TARİHİNDEKİ EN UZUN İKİ HAFTA’

Strategic Advisory Services kurucu ortağı Hakan Akbaş, “Gelecek iki hafta Türkiye tarihindeki en uzun iki hafta olacak ve pek çok şey yaşanacak. Borsa İstanbul’da önemli ölçüde bir düşüş ve TL’de fazlasıyla dalgalanma bekliyorum. İki taraf da bu süreçte kazanma iddialarını sürdürecek ama Erdoğan ikinci turda avantajlı olacak. Yine de gelecek iki hafta pek çok şey olabilir” dedi.

Dolar/TL bu sabah güne 19,65 civarından başladı. Seçim anında 19,70’e kadar yükseliş olsa da bu seviyeler seçim öncesine göre anlamlı bir değişime işaret etmedi. Bu verilere göre TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 0,4 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 4, yılbaşından bugüne ise yüzde 4,5 kayıp yaşadı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Kur tarafında kamu kontrollü bir yapıdan bahsediyoruz bu nedenle ayrı ayrı kurumsal ve bireysel talebin nasıl yürütüleceğini izleyeceğiz. Döviz talebinin nasıl yönetileceği soru işareti” dedi.

Başta ekonomi olmak üzere yeni kurulacak iktidarın mevcut politikalarda nasıl bir değişikliğe gideceği piyasalar açısından hâlâ en kritik soru. Mevcut politikalarla dolar/TL’nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL’nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artırıyor.

PİYASALAR İÇİN OLUMLU DEĞİL

Risk araştırma şirketi Teneo’nun dün gece gönderdiği notta, “Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu kazanmış gibi görünüyor. Bu sonuç ikinci turda Erdoğan için önemli bir avantaj olur. Bugünkü gelişmelere bakınca piyasalar için olumlu bir sonuçtan bahsetmek oldukça zor” denildi.

Son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görüldüğü ve TL’nin yaklaşık yüzde 60 değer kaybettiği Türkiye’nin uygulanan ekonomi politikalardan arta kalan hasardan toparlanmasının zaman alması beklenirken, 2023’ün kayıp bir yıl olma olasılığı yüksek görünüyor.

Muhalefeti temsil eden Millet İttifakı’nın seçimleri kazanması şu anki politikalar yerine ortodoks görüşlerin benimseneceği konusunda herkes hemfikir. Cumhur İttifakında ise hangi politikaların öne çıkacağı piyasalar açısından net değil. Bu kapsamdaki tüm açıklamalar yakından izlenecek. (REUTERS)

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