SPK’dan üç şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), MHR GYO, Borlease Otomotiv ve Dofer Yapı Malzemeleri'nin halka arzını onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), “MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ”, “Borlease Otomotiv AŞ” ve “Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ”nin halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, MHR Gayrimenkul’ün 4,30 liradan, Dofer Yapı’nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv’in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’nin 500 milyon liralık bedelli sermaye artırımına da onay verdi.

BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BAŞVURUSUNA ONAY

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 3 milyar liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 1 milyar 700 milyon liralık, Akdeniz Faktoring AŞ’nin 180 milyon liralık, ING Bank AŞ’nin 8 milyar liralık, Q Yatırım Holding AŞ’nin 1 milyar liralık, Rönesans Holding AŞ’nin 1 milyar liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ’nin 300 milyon liralık, Sümer Varlık Yönetim AŞ’nin 800 milyon liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 2 milyar liralık, Global Yatırım Holding AŞ’nin 1 milyar 200 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ’nin 51 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında, 275 milyon lirayla Otosor Otomotiv AŞ, 250 milyon lirayla Divan Turizm İşletmeleri AŞ, 1 milyar lirayla Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 milyar lirayla A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, 675 milyon lirayla Çelik Motor Ticaret AŞ, 1 milyar 800 milyon lirayla Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ, 1 milyar 415 milyon lirayla Koç Finansman AŞ, 425 milyon lirayla Lider Faktoring AŞ ve 20 milyon dolarla Destek Yatırım Bankası AŞ de yer aldı. (AA)

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