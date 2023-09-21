TL mevduat borsaya rakip geliyor

Mevduat faizlerinde yaşanan artışa paralel borsa cephesinde tatsız bir hava hakim. 20 yılın zirvesine çıkan faizlerle TL mevduat, Borsa İstanbul karşısında güçlü bir rakip olarak yerini güçlendiriyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Merkez Bankası'nın TL mevduatları özendirmek için attığı adımlar devam ederken, 20 yılın zirvesine çıkan faizlerle TL mevduat yeniden tasarruf sahibinin radarına girmeye başladı. Mevduat faizlerinde yaşanan artışa paralel borsa cephesi ise ‘tatsız' bir seyir izliyor. Geçen hafta itibarıyla özel bankalar vadeli mevduat faizlerinde yüzde 30 – 45 arası faiz getirisi sunmaya başladı.

Yeni ekonomi yönetiminin göreve başladığı haziran ayı başında 19 bin TL seviyelerinde olan 1 milyon TL'nin bir aylık vadeli mevduattaki faiz getirisi 34 bin TL seviyesine kadar yükseldi. Ancak TL mevduatın payını artıracak esas adım bugünkü Para Politikası Kurulu kararında saklı olacak. Merkez Bankası'nın bu hafta yapacağı faiz artışı sonrası standart TL mevduatlar için yüzde 50 faiz oranları konuşuluyor.

79 MİLYARLIK SIÇRAMA

Beklenildiği gibi yüzde 50'ye ulaşan bir getiri oranı ile TL mevduat, Borsa İstanbul karşısında daha güçlü bir rakip olabilir. Nitekim geçen hafta bir ay vadeli TL mevduat faizlerindeki hızlı artışa paraleli gerçek kişi hesapları olarak adlandırılan bireylere ait hesaplardaki TL mevduat hacminde dikkat çekici bir artış gözlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) günlük verilerine göre, 8 Eylül'de 4 trilyon 386 milyar lira olan gerçek kişilerin TL mevduat hesapları büyüklüğü, 15 Eylül Cuma günü gerçek kişilere ait TL mevduat hacmi 4 trilyon 465 milyon TL'ye yükseldi. Genel olarak vadeli mevduatta şirket hesapları kaynaklı düşüş gözlenirken bireysel hesaplardaki haftalık 79 milyar liralık sıçrama dikkat çekti.

Yabancının ikna olması bekleniyor

BIST100 endeksi ise 11 Eylül'de başlattığı düzeltme hareketine devam ediyor. Yerli yatırımcının ilgisiyle seçim sonrasında yükselen borsa ‘yabancı yatırımcı'nın döneceği hikayesi ile yükseliş potansiyeli taşıyordu. Ancak yabancı yatırımcı ‘bekle gör' stratejisi ile ortodoks politikalara geri dönen yeni ekonomi yönetiminin kararlılığını izliyor. Uzmanlar bu bekleme sürecinin iki aya kadar devam edeceğini, kasım ayında yabancı yatırımcının Türk hisse senetleri piyasasına olan yöneliminin artabileceğini söylüyor. BIST 100 günü yüzde 0.82 düşüşle 7.719 puandan tamamladı.