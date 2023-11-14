UBS’ten Fed tahmini

UBS stratejistlerinin Fed tahminleri, piyasaların fiyatladığı tahminlerden ayrıştı. UBS ekonomistleri, Fed'den çok daha derin faiz indirimleri bekliyor.

Sozcu.com.tr

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İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz hamleleri konusundaki tahminlerini paylaştı.

UBS stratejistleri, Fed’in gelecek yıl faiz oranlarını 275 baz puan düşüreceğini tahmin etti. Bu tahmin, piyasaların fiyatladığından yaklaşık dört kat daha fazla.

Arend Kapteyn ve Bhanu Baweja liderliğindeki stratejistler, enflasyondaki düşüşün devam etmesi nedeniyle Fed’in mart ayından itibaren gevşeme politikasına başlayacağını ve faiz oranlarını gevşeme döngüsüne özgü büyük artışlarla düşüreceğini tahmin ediyor.

Stratejistler, gösterge faiz oranının 2024 yılı sonuna kadar yüzde 2,5 ile yüzde 2,75 arasında düşmesini beklerken 2025 yılı başında nihai faiz oranını yüzde 1,25 olarak tahmin etti. Bu görüş, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte resesyona gireceği beklentisine dayandı.

PİYASADAN AYRIŞTI

UBS’in iddialı tahminine karşın para piyasaları Fed’in temmuz ayından itibaren sadece 75 baz puanlık bir indirime gideceğini fiyatlıyor.

Stratejist Baweja, UBS’nin Londra ofisinde verdiği bir röportajda, “Bu zamanın neden bu kadar farklı olduğuna dair koşulları göremiyoruz. Enflasyon hızla normalleşiyor ve Mart ayına geldiğimizde Fed çok yüksek reel oranlara bakıyor olacak” dedi.

TAHMİNLERDE FARKLILIK

Öte yandan Wall Street bankaları politika gevşemesine ilişkin tahminler konusunda bölünmüş durumda. Morgan Stanley, Fed’den büyük faiz indirimleri öngörürken, Goldman Sachs daha az indirim ve daha geç bir başlangıç bekliyor.

Haftasonu paylaşılan notlarda, Morgan Stanley ekonomistleri enflasyonun soğuması nedeniyle Fed'in önümüzdeki iki yıl içinde büyük faiz indirimleri yapacağını tahmin ederken, Goldman Sachs analistleri daha az indirim ve daha geç bir başlangıç beklediklerini açıkladı.

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