Yabancı Borsa İstanbul’a dönüş için neyi bekliyor?

Seçim sonrasında iktidar U dönüşü yapsa da Borsa İstanbul'da istenen yabancı ilgisi henüz görülmedi. Haziran ve temmuzda görülen girişler, sonraki iki ayda terse döndü. Uzmanlar olası nedenleri SÖZCÜ'ye anlattı.

Emre DEVECİ

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Seçim sonrasında yabancı yatırım çekmek üzere ekonomi yönetiminde ve politikalarında U dönüşüne imza atıldı ancak geride kalan dört ayda yabancı girişleri sönük kaldı.

Borsa İstanbul’da haziranda 1 milyar 45 milyon dolarlık, temmuzda 691 milyon dolarlık net girişe imza atan yabancılar, son iki ayda nette çıkışa geçti.

Borsa İstanbul’da ağustosta nette 378 milyon dolarlık hisse satan yabancılar, eylülde de sadece 28 milyon dolarlık net giriş yaptı.

Böylece seçim sonrası dört ayda borsaya yabancı girişi sadece net 1 milyar 387 milyon dolarla sınırlı kaldı. Bu dönemde yabancılar, nette 555 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senedi (DİBS) satın aldı.

Böylece yılbaşından bu yana yabancıların Türkiye’de hisse ve DİBS alımı nette 350 milyon dolarda kaldı.

23-29 Eylül haftasına da bakıldığında yabancıların nette 98 milyon dolarlık hisse sattığı, 18 milyon dolarlık da DİBS aldıkları görüldü.

ŞİMŞEK VE ERKAN PARA ARIYOR

Seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) koltuğuna oturan Gaye Erkan’ın yurt dışından para arayışları sürüyor.

Yüksek cari açık ve yüksek dış borç nedeniyle Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı devam ederken, Şimşek son olarak Londra’da yabancı yatırımcılarla buluştu.

Seçimlerin ardından ilk adres olarak Körfez ülkelerine giden Şimşek, daha sonra İstanbul ve New York’ta yatırımcı toplantılarına katılmıştı.

11-14 Ekim tarihleri arasında TCMB Başkanı Erkan ile birlikte Fas'ın Marakeş kentinde IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katılacak olan Şimşek’in 19 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te yatırımcılarla görüşmesi, ekim ayı sonunda yeniden Körfez turuna çıkması bekleniyor.

NEDEN GELMİYORLAR?

Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz, seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin “kademeli” adımlar atmasının, yerel seçimlerin yaklaşmasının ve siyasi güvensizliğin yabancıda tereddüt yarattığını, bu yüzden yabancı girişinin düşük kalmış olabileceğini söyledi.

Gerz, Türkiye’de yüksek enflasyona rağmen enflasyon muhasebesinin uygulanmamasının da mevcut fiyat/kazanç oranları ve değerlemelere dönük yabancılarda soru işaretleri yarattığına dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın son dönemde doğru adımlar atmasına rağmen yabancı girişinin düşük kalmasının da etkisiyle ekonomi yönetiminin yurt dışı ziyaretlerine hız verildiğini belirten Gerz, bu görüşmelerin sonrasında durumun değişebileceğini söyledi.

Gerz, yurt içinde de yatırımcının enflasyondan korunma arayışı olduğunu, TÜFE’ye endeksli yeni finansal ürünlere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

NEYİ GÖRMEYİ BEKLİYORLAR?

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu, son yıllarda şiddetlense de son 10 yıla yayılan şekilde yabancı yatırımcının Türkiye’den çıkışında ABD’nin Türkiye’ye dönük bakışının ve jeopolitik gelişmelerin etkili olduğunu belirtti.

Aşçıoğlu, seçim sonrasında da politikalar değişse de henüz ABD ve İngiltere kaynaklı uzun vadeli yatırım fonlarının Türkiye’ye uğramadığını vurguladı.

Seçim sonrasında girip çıkan fonların kısa vadeli fırsatçı fonlar olduğunu belirten Aşçıoğlu, ABD merkezli uzun vadeli fonların borsaya giriş için Orta Vadeli Program’ın hedeflerinin hayata geçmesini ve kredi notu artışını bekleyeceklerini, girişlerin de önce tahvil piyasasına, sonrasında hisseye olacağını öne sürdü.

Yabancı sıcak para girişlerinin Türkiye için tehlikeli de olabildiğine işaret eden Aşçıoğlu, yabancıların kur ve faizde giriş sırasında düşüşe, çıkış sırasında ise sert artışlara neden olabildiklerine işaret etti.

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