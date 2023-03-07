1.2 milyonluk ihale AKP’nin aday adayına gitti

AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nin 1.2 milyon liralık ihalesini AKP’den Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Şekip Karakaya’nın şirketi kazandı. İhaleye tek başına giren şirket, 2012 yılında beri belediyenin aynı iş için düzenlediği bütün ihaleleri topladı.

Özlem GÜVEMLİ

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Bayrampaşa Belediyesi, 10 Şubat 2023 tarihinde “kent otomasyon sistemi bakım ve destek” hizmeti alımı yapmak için ihaleye çıktı.

Tek geçerli teklifin sahibi Sampaş Bilişim ihaleyi kazandı. 1 milyon 220 bin TL'lik teklifin sahibi olan şirket ile belediye arasında 1 Mart 2023 tarihinde sözleşme imzalandı.

Belediyenin aynı hizmet için 2019 yılında düzenlediği ihaleyi aynı şirket 836 bin TL'ye, 2015 yılında 1 milyon 489 bin TL'ye, 2012 yılında düzenlediği ihaleyi 1 milyon 155 bin TL'ye almıştı.

Belediyenin 2012 yılından beri aynı iş için açtığı toplam 4.7 milyon liralık bütün ihaleleri bu şirket toplamış oldu.

Belediyenin 2013 yılında düzenlediği “Riskli alan ilan edilen Vatan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi” ihalesini de 5.8 milyon TL'ye Sampaş Bilişim almıştı.

ADANA BÜYÜKŞEHİR İÇİN ADAY ADAYI OLDU

13 milyon TL'lik sermayeye sahip olan Sampaş Bilişim'in sahibi Şekip Karakaya, 2014 yılında AKP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

Karakaya, Adana'nın gelir vergisi rekortmenleri arasına da girmişti.

Karakaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat- Maliye Bölümünden 1974 yılında mezun oldu. 1981 yılında, Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri A.Ş'yi kurdu.

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