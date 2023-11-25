10 ilde bahis operasyonu: 52 kişi gözaltında, futbolcular da şebekede görevli

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yasa dışı bahisle elde edilen gelirin aklanmasına yönelik İzmir merkezli 10 ilde operasyon yapıldığını açıkladı. 52 şüpheli yakalanırken iki futbolcunun da para yönetiminde görev aldığı belirtildi.

İlker KILIÇASLAN

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen SİBERGÖZ-7 operasyonunda 52 şüpheli yakalandı” paylaşımında bulundu.

YERLİKAYA: ENSELERİNDEYİZ

Operasyonun sürdüğünü ifade eden Yerlikaya “Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz” dedi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-7 operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen toplam 52 şüpheli yakalandı.

İKİ FUTBOLCU PARA TRAFİĞİNİN YÖNETİMİNDE

Bu şüpheli şahısların, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları ve alt liglerde oynayan iki futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

OPERASYON SÜRECEK

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya “Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek” dedi.

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