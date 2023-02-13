10 kent yerle bir oldu, o vekiller de “Evet” demişti
Türkiye yakın tarihin en büyük imar affını 10 Mayıs 2018’te Meclis’te kabul etti. Çıkan yasadan 7 milyon 238 bin bağımsız birim yararlanırken, devletin kasasına 26 milyar TL girdi.
Meclis'te af düzenlemesi oylamasına 223 milletvekili katıldı. Çoğunluğu AKP'li 217 milletvekili kabul oy kullanırken, 5 ret oyu verildi.
6 Şubat 2023 depreminde en çok etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinin vekilleri de imar affına evet oyu kullandılar.
İşte TBMM'de 10 Mayıs 2018'de yapılan oylamada evet oyu veren 10 ilin 33 vekili:
- Adana: Mehmet Şükrü Erdinç, Fatma Güldemet Sarı, Necdet Ünüvar (AKP)
- Adıyaman: Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat (AKP)
- Diyarbakır: Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu (AKP)
- Gaziantep: Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Şamil Tayyar ve Ahmet Uzer (AKP)
- Hatay: Necmettin Ahrazoğlu (MHP), Orhan Karasayar, Mehmet Öntürk, Hacı Bayram Türkoğlu ve Adem Yeşildal (AKP)
- Malatya: Mustafa Şahin (AKP)
- Kahramanmaraş: Mehmet Çitil, Uğur Dilipak, Celalettin Güvenç, Veysi Kaynak, İmran Kılıç, Nursel Reyhanlıoğlu (AKP).
- Şanlıurfa: Mehmet Akyürek, M.Ali Cevheri, Faruk Çelik, Mahmut Kaçar, Kemalettin Yılmaztekin (AKP)
- Kilis: Hilmi Dülger ve Reşit Polat (AKP)
- Osmaniye: Mücahit Durmuşoğlu (AKP)