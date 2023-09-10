10 yılda 10 milyon kaza oldu, 58 bin kişi can verdi

Denizli, Çorum, Gaziantep, Pamukkale’deki kazalar son 1 aylık bilançoyu ağırlaştırdı. CHP’li Sarıgül, “Önlem alınmalı, kazalar araştırılmalı” dedi...

Deniz AYHAN

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Son 10 yılda yaşanan 10 milyonun üzerindeki trafik kazalarında 58 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül artan trafik kazalarını mercek altına aldı. Sarıgül, sadece 1 ay içinde otobüslerin karıştığı 9 kazada 28 vatandaşımızın can verdiğini, 72 vatandaşımızın da yaralandığını söyledi. Önlem alınması gerektiğini ve kazaların araştırılmasını vurgulayan Sarıgül şunları söyledi:

1 MİLYON 232 BİN KAZA…

Can kayıpları artarken, 3 milyon vatandaşımız da bu kazalarda yaralandı. 2022 yılında 1 milyon 232 bin trafik kazasının 197 bini yaralanmalı ve ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti.

27 Avrupa ülkesi içerisinde 2022 yılında Almanya'da 264 bin kaza meydana gelirken bunu 197 bin olarak Türkiye izledi.

Ancak Almanya'da kaza sayısı fazla olmasına rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı Türkiye'nin yarısı oranında 2 bin 700 olarak gerçekleşti, ülkemizde bu sayı 5 bin 229 oldu. Sürekli kıyas yapılan ‘kıskanıyor' denilen Almanya'da otoyol uzunluğu 13 bin km, Fransa'da 12 bin km, İspanya'da 15 bin km iken Türkiye'de 3 bin 633 km. Lütfen önlemleri artıralım.