100 milyonluk vurgun iddiasıyla gündeme gelmişlerdi… Talu çiftinin kaderine terk ettiği köpek öldü

100 milyonluk vurgun yaptıktan sonra kaçtığı iddia edilen sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun otel odasında hasta şekilde bıraktığı köpeği öldü.

Hakan KAYA

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‘Var Böyle Tipler’ adlı Instagram hesabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun Ponzi sistemiyle (Saadet zinciri) yakın çevresini yaklaşık 100 milyonluk vurgun yapıp kaçtığı iddia edilmişti.

Talu çiftinin otel odasında bıraktığı ve hasta olduğu belirtilen ‘Lina' isimli köpeğe, hayvanseverler sahip çıkmış, Köpek tedavi için kliniğe götürülmüştü.

Hayvansever Banu Aydın, sosyal medya hesabından köpeğin öldüğünü duyurdu.

“YILLARCA BİZİ DAHİ ‘İYİ HAYVANSEVER İNSANLARIZ' DİYE KANDIRDINIZ”

Köpeğin ölmeden önceki halini “Beril ve Kıvanç Talu'nun 16 yaşında terk ettiği Lina'yı kaybettik” notuyla paylaşan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

-Dilerim Gecenin 01.00 ‘de 16 yaşında deyip otele bırakan baban da gün yüzü görmez, ne hastalığından bahsetmişsiniz, ne kritik durumdan hiç mi acımadınız bu zavallılara?

-Hiç mi dostunuz, arkadaşınız yoktu alacak? Yıllarca bizi dahi ‘iyi hayvansever insanlarız' diye kandırdınız. Bize de yuh! (Gerçi geçmişim seninle hoş değil ama oradan buradan kandırdın yine) Lina'cık çok üzgünüm.

-Aile bildiğin insanlar tarafından bu şekilde bir sona mahkûm edildiğin için çok kalbim acıdı. Affetme! Yarın layığı ile gömeceğiz elbette en azından bunu hak ediyor.

-Hiç kıyamadım ya 16 yaşında… Beril & Kıvanç Talu yaşattıklarınızı yaşayacaksınız öyle ya da böyle…

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLMİŞTİ

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.